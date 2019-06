ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIéN CAIGA: ENTRE DENUNCIAS Y VISITAS NOS VEMOS VENEZOLANOS

La corrupción es flagelo amorfo, incoloro e universal, no tiene ideologías sino apetencias. Yo creo más en el líder que la reconoce, la asume y la corrige. El gran daño de estos 20 años es haber hecho de la corrupción un problema prácticamente genético. Pareciera que los venezolanos nacemos con ella. Después que vimos a los que llegaron flacos, pobres, familias humildes, hoy es grosero lo que destilan. Puro lujo, placeres, viajes, gracias al poder usado indiscriminadamente en gobierno. Pues bien, mucho sueñan con eso. Después del chavismo hay que hacer reingeniería educativa, desde la lactancia incluso. Una cosa es mejorar y otra enriquecerse sin justa causa.

DENUNCIA CONTRA CORRUPCIÓN DEL ENTORNO DE GUAIDÓ

Maquiavelo recomendaba no buscar por la fuerza lo que pudiera ganarse con la mentira. Pues bien, esa estrategia mentirosa de distorsionar la realidad como arma política, está nublando la percepción que del país tiene la “opinión pública”, manipulada por intereses ideológicos, políticos y económicos.

Se ha generado un escándalo en cuanto al manejo de los recursos de las ayudas humanitarias en Colombia. Quiero ser serio y responsable en el tratamiento del tema. Eso implica exigir al diputado Guaido que justifique los estilos de vida de todo ese entorno, que se auto identifica como gobierno. Quien y como pagan los viajes, vehículos personal de seguridad, de prensa, los que tienes para los videos de publicidad, todo un tropel de gente durmiendo en hoteles, comiendo, etc. Los viajes dentro y fuera del país.

Supuestamente la AN no maneja recursos ¿O hay otra fuente de ingresos? Y si está manejando recursos del Estado como Presidente de Citgo ¿Quién priorizó esos gastos como necesarios?

Los ojos a lo interno están puestos en Lester Toledo, Gaby Arellano y la mano derecha de Guaidó Sergio Vergara. Mucho ruido. El librito de jugadas es claro en lo que debe hacerse en situaciones como estas.

Evidentemente Ni Maduro ni ningún chavista tiene moral para criticar, dado el quiebre del país gracias a la bestial corrupción de ellos durante 20 años. El problema es que en la guerra política es válido y solo la contundencia de los argumentos en su contra puede regresarles el daño de su ataque.

El peor enemigo de Guaidó es el tiempo.

COINCIDO PLENAMENTE CON LA GENTE DE PCD

Temas que el país necesita para su discusión:

1.- El Presidencialismo agudo se sustituye por una Democracia Parlamentaria

2.- El caudillismo y mesianismo se sustituye por miles de líderes en elecciones “sin portaaviones” o chuletas. Esto se puede hacer al estilo de elecciones como EEUU o Europa. Hasta el presente un candidato a diputado con este esquema de Venezuela, sacan 120 mil votos y al año siguiente en una elección libre individual saca 1000. Agregándole yo: Que el 99% de los diputados electos no tienen votos propios sino del portaviones en que se monten, teniendo políticamente figuras débiles estructuralmente que en su deformación interpretativa causan graves daños.

3.- Sustituir el modelo populista de un Ejecutivo nacional por una DEMOCRACIA PARLAMENTARIA.

4.- Sustituir la actual AN por una cámara bicameral, regresando al Senado. Así las Regiones tendremos poder en Caracas para enfrentar a otro cáncer: EL CENTRALISMO.

5.- Gobiernos y gobernantes con piso político en su elección, ósea que ganen con el 51%. Eso obliga doble vuelta, balotaje o alianza. Eso a los líderes del G4 no les gusta.

6.-Sustuir este modelo centralista por un modelo federal. Esto a la oligarquía y a los Amos Del Valle y de los partidos no les gusta.

Pero en el 1989 y 1993 Venezuela tuvo 14-15 Gobernadores presidenciables.

Excelente el ideario, el asunto es crear una agenda única y que haya voluntad política. Muy bueno el esfuerzo del empresario Carlos Alaimo hacia ese norte.

VISITA DE BACHELET

También aquí se miente y se deforma la razón principal. Bachelet y todos los líderes en el mundo, saben perfectamente lo que ocurre en Venezuela. La importancia que le otorgan es otra cosa. El tema es resolver. Bachelet sencillamente viene como parte del esfuerzo internacional de acercar una solución y lógicamente insistir en el respeto de los derechos humanos. Este gobierno no puede engañarla porque ya ella tiene todos los datos, fotos, vídeos. Tampoco la oposición podrá ocultar la crisis interna que atraviesa.

La inmigración venezolana es un problema preocupante para todos los países de Sur América.

OTRO QUE CORRIÓ

El Diputado Richard Blanco, se fue del país a través de una “trocha”. Estaba refugiado en la embajada de Argentina en Caracas. Me disculpa Richard, entiendo sus razones pero al igual que lo dije con Ledezma, con Lester Toledo, entre otros, no hay manera de huir del país a menos que haya algún arreglo con gente del SEBIN, bien por acuerdo político o económico.

ENCUESTA DATINCORP CONFIRMAN NUESTROS ANÁLISIS

Siempre he dicho que uno no necesita una encuesta para entender lo que sucede en Venezuela. Los datos de campo, solo confirman y afinan resultados. De ello depende mucho la muestra, como se tome y que control y margen de error haya. La empresa DATINCORP me parece de las más serias y grosso modo, sus números indican lo que desde enero venimos anunciando. Aquí algunos resultados.

DATINCORP / Junio 2019

Mayoría de los venezolanos (56%) cree en la Ruta de Guaidó

Sin embargo, Guaidó está descendiendo en las expectativas de los venezolanos. El 41% reconoce a Maduro como presidente constitucional de Venezuela (en Febrero era el 34%), mientras que Guaidó es reconocido por el 36% (en Febrero era el 49%). 2. Gestión de Maduro es rechazada por el 79% de los venezolanos

3. Para el 90% de los venezolanos, las crisis que requieren mayor y urgente atención por parte del gobierno y el país en general son la económica, salud, servicios públicos, corrupción, , seguridad ciudadana, éxodo y la crisis emocional. Sólo el 6% le da prioridad a la crisis política e institucional.

4. El 68% de los venezolanos considera que las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro han afectado su calidad de vida.

5. La mayoría absoluta (58%) considera que la situación del país será peor en los próximos meses, y el 51% considera que “en los próximos 30 días Maduro seguirá gobernando”. Sólo un tercio cree que habrá un cambio de gobierno durante Junio.

6. El 54% no considera posible una intervención militar internacional en Venezuela.

7. El 66% de los venezolanos es pesimista respecto a las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

8. 60% apoya un acuerdo entre la oposición y el gobierno para escoger en la Asamblea Nacional a un nuevo CNE equilibrado.

9. La mitad de los venezolanos está de acuerdo con adelantar las elecciones para elegir a una nueva Asamblea Nacional. De realizarse estas elecciones, el 39% votaría por los candidatos de oposición, el 17% por los candidatos del gobierno, un 31% no votaría, un 13% No opinó.

10. Juan Guaidó bajó 8 puntos en la intención del voto desde Febrero hasta comienzos de Junio. Sin embargo, en un hipotético escenario polarizado Nicolás Maduro obtendría un 18% de los votos, y Juan Guaidó tendría el 52% de los votos.

11. El PSUV tiene 19% de respaldo, PJ 10%, VP 10%, AD 8%. Casi la mitad de los venezolanos se considera independiente.

12. El bloque chavista se ubica en 19%, el opositor en 40%, y los no alineados en 38%.o desde Caracas. Triste para los promotores del artículo 187 de la CN numeral 11.

COMO LO ANUNCIAMOS PARTIDO UNT ZULIA SE PREPARA

Pica adelante en medio de toda una campaña en contra, Manuel Rosales. Fue designado como lo anunciamos el Dr. José Luis Alcalá como presidente de UNT Zulia. Mis comentarios van hacía la reincorporación de todos sus líderes a sus fuentes naturales. A Pablo Pérez lo aprecio, y sigo sin entender eso de irse a PJ, partido también valioso y que tiene sus propios cauces. De allí se fueron varios que acompañaron a Guanipa con mucha fuerza. Cada organización vive su propio drama. Lo fundamental es mantener la lógica por encima de la rabia.

HACIA DONDE VAMOS

No soy adivino y nunca jugué el Kino, empero es evidente que el tema de la salida electoral prevalece y muy a mi pesar, es necesario que se entienda esto: Descartada la opción de ayuda militar extranjera, el chavismo es una realidad y debe ser necesariamente incluido en el acuerdo. Desmontar 20 años de una superestructura de tiranía no se logra con puros deseos. Hay una parte de ese pensamiento que puede aportar ideas para avanzar en una salida a la crisis, que terminará por acabarnos a todos.

El problema no es lo que me guste, sino lo que se pueda.

Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @Angelmonagas. Mi programa todas las mañana ASÍ AMANECE VENEZUELA Por gustosaradio.com, y por canales youtube Ned Noticias y CaigaQuienCaigaCQCTV y otras plataformas comunicacionales.

ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIéN CAIGA: ENTRE DENUNCIAS Y VISITAS NOS VEMOS VENEZOLANOS was last modified: by

En : Opinión