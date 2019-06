Aníbal Sánchez “Elecciones con Resultados, confiables y reconocimiento” clave para la resolución del conflicto

En muchas oportunidades, tanto en programas radiales, foros y entrevistas, a título personal Aníbal Sánchez Ismayel como conocedor del tema electoral, y analista; he dejado la visión de un Proceso Electoral bajo Garantías y Condiciones que garanticen la participación; – “Quedaron atrás esos tiempos donde una mayoría criticaba el sistema automatizado, que tanto daño causa a la institucionalidad del Voto” – son más los que ahora piensan que el problema es la forma en que se conduce y desarrolla el proceso, sintetizado en “no cuestionemos por ahora el número de votos, sino veamos el cómo lo obtienen”.

El desprestigiar el órgano electoral, ha sido una política que ha rendido frutos, al sector oficialista, no es casuístico que hasta el vicepresidente del PSUV mencione “el día que ganen sin criticar al CNE”. Cuando los números no te favorecen, la descalificación, la división del adversario, y hasta la inhibición de electores, importa, de ahí que algunos les preocupe, quie pudiera hacer la convocatoria a un evento electoral, si es la ANC o apegada al 42 de la Ley de Procesos Electorales, acompañada de su respectivo cronograma lo hace el poder electoral.

En la actualidad “no estar muy clara la ruta que pudiera llevar el proceso político, para la solución de la crisis venezolana, la cual ha pasado a ser factor perturbador en la region” mientras esto no se define el juego de pulso y presión se mantiene, apareciendo las primeras señas de desgaste. ”no creo que predomine la tesis de caída y mesa limpia, apostaría mas al escenario Electoral primario, producto de una negociación internacional” aunque su resultado sea considerado como una opción, venezolana y pacífica, pero con el reconocimiento internacional.

Por lo que me ha dado la tarea, desde una acera independiente de explicar, lo que es un evento bajo Garantías, consideradas éstas como los procedimientos diseñados para lograr el respeto de los preceptos básicos del VOTO incluso como Derecho Humano, es decir su ejercicio debe ser de forma Universal ‘participación de todos los ciudadanos con el Derecho’, de forma Libre ‘no se ejerce bajo coacción o coerción’, es Directo ‘no es por medio de representaciones o delegaciones’, y en Secreto ‘no puede ser vigilada, la expresión o manifestación de voluntad’.

Adicional a las garantías el proceso se tiene que efectuar bajo unas Condiciones que permitan la competitividad en iguales circunstancias, no puede existir los ventajismos, aspectos estos muy cuestionados en eventos anteriores.

En la actaualidad pareciera, existir un consenso sobre el que trabajar, diseñar o solicitar, para ganar competitividad en el proceso:

1. El nombramiento de nuevas autoridades del CNE sin dejar de prestar atención en los órganos subalternos.

2. Garantizar la universalidad a partir de la actualización del registro electoral, considerando que parte del archivo de Venezolanos Cedulados.

3. Garantizar el respeto a las circunscripciones y derecho del voto de venezolanos en el exterior o extranjeros en el país según tipo de elección.

4. Revisión de la certificación de las organizaciones con fines políticos de acuerdo a lo que establece la ley de partidos y no resoluciones sobrevenidas de organismos ilegales.

5. Respeto al derecho político de elegir y ser elegido, restableciendo los derechos políticos a los ilegalmente inhabilitados.

6. Garantizar al menos las 17 auditorías técnicas previa revisión de sus protocolos con los técnicos de las organizaciones participantes y revisión de la contratación de auditores externos.

7. Realización del Catastro de Centro a partir de los 14 mil Centros y 30mil mesas de votación de acuerdo al ultimo corte del RE, prevaleciendo los criterios de vecindad e inclusión; y con un correcto servicio electoral (selección de miembros mesas).

8. Garantizar las medidas de seguridad a los electores, partiendo de la premisa de evitar la coacción y se ejerza el Libre voto; o evitar el acompañamiento indebido que pone en riesgo el Voto Secreto y Directo.

9. La Observación Internacional calificada en todas las etapas del proceso.

10. Implementación de la Contraloría y Fiscalización electoral con el fin de evitar los abusos e ilícitos electorales.

Incluso estos aspectos estarían incluidos entre las ocho bases que dictan los Órganos Internacionales de la OEA para la certificación de los procesos electorales, por medio de las Normas ISO 17582 o 54001 de este año; como son Registro de Votantes, Directorio de Candidatos o Partidos, la Losgistica Electoral y la Promoción, utilización de un instrumento eficaz que permita el reconteo, la fiscalización de las campañas, y posibilidad de la resolucion de conflictos.-

Aníbal Sánchez “Elecciones con Resultados, confiables y reconocimiento” clave para la resolución del conflicto was last modified: by

En : Opinión