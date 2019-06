Aníbal Sánchez “Insta a la Bachelet a aunar esfuerzos, para garantizar ejercicio pleno del DDHH al Sufragio”

Quisiera aprovecha la presencia en Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, para recordar en forma de denuncia, como reposa en fiscalía desde época de ‘supuesta’ elección de una Asamblea Constituyente que el Sufragio, el VOTO es un derecho humano, como lo contempla de Resolución de la ONU de 1948 y ratificado en la declaración de las Americas o Pacto de San José, así lo expresó en las redes y a los medios el Analista Político y Consultor Elctoral Aníbal Sánchez Ismayel “¡Si! los caracteres del voto, universal, libre, directo y secreto, recogidos en los estamentos jurídicos, parten de ahí, y en venezuela están cuestionados”

A partir de esto, creo conveniente instar a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, sobre la necesidad de que esta instancia considere, establecer mecanismos que garanticen a todos los venezolanos el ejercicio pleno del derecho humano fundamental de elegir y ser elegido, aspectos que incluso establece la Carta Magna en sus Artículos 62 y 63, añadió.-

A muchos preocupa y ocupa, la situación venezolana, a partir de una crisis de gobernabilidad, se ha prolongado una situación que llevó a un estado de emergencia compleja, que tiende sus consecuencias a varias regiones del continente. A la fecha no se ha dotado, a los conductores de la política nacional y del estado, de una ruta que nos conduzca como nación a un estado de bienestar. En lo opinión de Sanchez, una ruta electoral pudiera dar piso a cualquier desicion o escogencias, que podrían ir desde la ratificación de un gobierno, su cambio, hasta la instauración de un régimen transicional que conduzca el proceso.

El hacer viable una ruta electoral, pasa obligatoriamente por dotar a los ciudadanos, electores de un sistema bajo condiciones de competitividad de acuerdo a los estándares internacionales, como es el caso del acatamiento de las bases para la certificación que establecen las normas ISO 17582 o 54001 publicadas por la OEA, sino también, de garantías que preserven el ejercicio pleno del derecho humano.

Como estudioso y especialista en el are, electoral se atreve plantean unas propuestas que buscan ganar competitividad en el proceso y sistema electoral, entendida esta como la posibilidad de Participación en las mismas circunstancias, entre éstas estaría:

1. El nombramiento de nuevas autoridades del CNE sin dejar de prestar atención en los órganos subalternos.

2. Garantizar la universalidad a partir de la actualización del registro electoral, considerando que parte del archivo de Venezolanos Cedulados.

3. Garantizar el respeto a las circunscripciones y derecho del voto de venezolanos en el exterior o extranjeros en el país según tipo de elección.

4. Revisión de la certificación de las organizaciones con fines políticos de acuerdo a lo que establece la ley de partidos y no resoluciones sobrevenidas de organismos ilegales.

5. Respeto al derecho político de elegir y ser elegido, restableciendo los derechos políticos a los ilegalmente inhabilitados.

6. Garantizar al menos las 17 auditorías técnicas previa revisión de sus protocolos con los técnicos de las organizaciones participantes y revisión de la contratación de auditores externos.

7. Realización del Catastro de Centro a partir de los 14 mil Centros y 30mil mesas de votación de acuerdo al ultimo corte del RE, prevaleciendo los criterios de vecindad e inclusión; y con un correcto servicio electoral (selección de miembros mesas).

8. Garantizar las medidas de seguridad a los electores, partiendo de la premisa de evitar la coacción y se ejerza el Libre voto; o evitar el acompañamiento indebido que pone en riesgo el Voto Secreto y Directo.

9. La Observación Internacional calificada en todas las etapas del proceso.

10. Implementación de la Contraloría y Fiscalización electoral con el fin de evitar los abusos e ilícitos electorales.

Incluso estos aspectos estarían incluidos entre las ocho bases que dictan los Órganos Internacionales de la OEA para la certificación de los procesos electorales, por medio de las Normas ISO 17582 o 54001 de este año; como son Registro de Votantes, Directorio de Candidatos o Partidos, la Losgistica Electoral y la Promoción, utilización de un instrumento eficaz que permita el reconteo, la fiscalización de las campañas, y posibilidad de la resolucion de conflictos.-

