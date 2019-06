Aníbal Sanchez: “Los Venezolanos Angustiados, Enojados, Desesperados, Desilusionados y solo 19 por Ciento Optimistas»

Aníbal Sanchez; “38% de los Venezolanos se siente Angustiado, un 37% Enojado, 27% Desesperado, 25% Desilusionado” solo es optimista 19% y entusiasmado 12% :

Mientras encuestas como Datanalisis y Datincorp mide el clima de la nación, como la percepción del ciudadano sobre la situación general, actual del país (con datos negativos cercanos al 90%) la empresa de CONSULTORES 21 para el primer trimestre del año en curso, midió en 78% (Mala) la percepción de la situación económica del país; y un 62% es del parecer que en los próximos seis meses estará peor.

La encuestadora, explica el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel, trabajo sobre una base de 2.000 muestras entre urbanas y rural, y un margen de error del 2,2%; a partir de esto realizo una curva histórica de relación, entre optimismo y pesimismo; y para el primer trimestre del 2019 estaría en -45 (negativo) en el histórico la última vez que fue positiva “el optimismo mayor que el pesimismo fue en el tercer trimestre del 2012”. En cuanto a la situación económica ‘personal’ actual el 68% de los entrevistados manifiesto que es Mala, y cerca del 50% piensa que esto podría empeorar con el tiempo.-

“El 38% de los Venezolanos se siente Angustiado, 37% en estado de Enojo, 27% Desesperado, 25% Desilusionado” estas primeras condiciones deben ser manejadas, por los estrategas políticos y comunicacionales; pues solo 19% es optimista y 12% entusiasmados, por lo que recuerda el arte de la campaña política “es saber vender esperanza” en estos momentos por un cambio.-

El principal problema del país y personal ‘percibidos’ también se lleva a gráficas. A nivel de la nación El Gobierno de Maduro y La Inflación tienen valoraciones cercanas al 14% (primer trimestre del 2019) desciende al subir la crisis de servicio e inseguridad. “Si se engloban los problemas políticos se ubican en 38% y los económicos a 26%” A nivel personal La Inflación (31%) y Corte de Luz (15%) son los más nombrados seguido de Escasez de Comida (11%) “Si engloban los problemas personales mencionados los de carácter Económico alcanza 41% y los Servicios Públicos 34%” explica Sanchez.-

En general el 81% de los entrevistados hace referencia al problema del Servicio Eléctrico, “Quedó atrás eso de que en Caracas no la quitan” un 64% de los ciudadanos del área metropolitana manifestó tener problema con la luz (servicio eléctrico) en la zona occidental y Zulia la cifra alcanza el 97%; En el caso del Agua en área Capital un 95% manifiesta tener problema con este servicio, y en el Zulia llegó al 97%.

Un 54% de los entrevistados, se refleja en la ‘frase comemos menos de tres veces al día’ al tratar de plasmar la situación familiar. Adicional a esto al evaluar otros aspectos de la crisis venezolanas, encuentran datos como que 83% de los venezolanos tiene problemas para encontrar sus medicinas, entre éstos un 91% de ellos están en la zona de Oriente y en el caso del área capital es del 75%, señaló.-

