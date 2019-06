ANIBAL SÁNCHEZ: “SALEN 15 mil 116 ELECTORES DEL RE en MAYO, AUMENTO EN 5.084 MESAS, CON LOS MISMOS 14.382 CENTROS DE VOTACIÓN”

“Para inicio de Mayo del 2019 el Registro Electoral tendría los datos de 20 millones 705 mil 437 Electores Venezolanos en el territorio nacional y 108 mil 864 en 128 consulados del país”

ANIBAL SÁNCHEZ “SALEN 15 mil 116 ELECTORES DEL RE EN MAYO y AUMENTO EN 5.084 MESAS, CON MISMOS 14.382 CENTROS DE VOTACIÓN”

En el mes de enero del año en curso el Registro Electoral manejado por el Consejo Nacional Electoral habría disminuido en 10 mil 541 electores (0,05%) con respecto al mes de Noviembre del 2018 para ubicarse en 20.710.012 electores; ubicados en los mismos 14 mil 382 Centros de Votación, pero con 5 mil 98 mesas más, que para las elecciones de los concejales en el pasado mes de Diciembre, reportó el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel a los medios de comunicación.-

En Diciembre del 2018 el número de mesas electorales instaladas por el órgano electoral sufrió una reducción, con respecto a eventos anteriores, totalizando 28 mil 783, “en esa oportunidad se implemento una herradura electoral sencilla; con niveles de participación (27,4%) muy por debajo de la normal; en un proceso de elección de solo los cuerpos legislativos municipales; tiempos operativos muy cortos 47 segundos; el tope máximo de Electores por Mesa se llevó sobre los 900 votantes”. En la revisión del RE de Enero de este año, habría detectado que las Mesas Electorales pasaban a ser 33 mil 881, lo que significaba un incremento de 5.098, aspecto aún por ser aclarado en las respectivas auditorías.-

Para Sanchez, el número de mesas electorales (o casillas) manteniendo los mismos parámetros y topes técnicos, debe guardar una relación con el Número de Electores en Enero los 20 millones 710 mil votantes se distribuían en 33 mil 881 mesas y 14 mil 382 Centros; para Abril los 20 millones 705 mil votantes se encuentran ubicados en 33 mil 867 mesas.

En el mes de Mayo del 2019, existen algunos datos a ser considerados al momento de Auditar el padrón de votantes, una de las bases fundamentales al momento de planificar unas Elecciones en respeto a las normas de estandarización internacional, como es el caso de las ISO/TS 17582 o la 54.001 recientemente publicada por la Organización de Estados Americanos. En el caso del Distrito Capital el número de electores decreció en 6.151 para ubicarse en 1.729.061 y sus mesas de votación aumentan en 437 con respecto al mes de Diciembre.

En Anzoátegui el número de electores disminuye en 1.458 para ubicarse en 1.117.155 votantes y sus mesas aumentan en 285 para llegar a 1.755. En Miranda el RE disminuye en 8.721 electores (2.164.136) aumentando en 549 sus mesas de votación y llegar 3.346.

Al investigar sobre los movimientos en el RE como una forma de llevar el respectivo seguimiento de la actividad del órgano electoral, encuentra casos como en Cojedes donde el registro crece 1.041 (0,4%) electores para llegar a 258.815 repartidos en 465 mesas de votación; en Monagas el RE aumento en 2.142 (0,3%) llega a 657.489 electores en 1.105 mesas unas 158 más que en elecciones de concejales; y en Tachirá aumento en 1.424 (0,16%) para llegar a 879.866 electores distribuidos en 1.472 mesas, lo que denota un aumento de 212 Casillas.-

