Aníbal Sánchez “Venezuela el país de America con las instituciones más débiles, se ubicó de 183 entre 191 evaluados con ICI”

Venezuela con las instituciones más débiles de America se ubicó en el puesto 183 entre 191 países evaluados por el Índice de Calidad Institucional 2019 #ICI2019 elaborado bajo el auspicio de la Red Liberal de América Latina; de la cual forma parte el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Para los investigadores el “populismo de los gobiernos se refleja en la evolución del ICI desde el año 1996; Bolivia ha perdido 114 puestos, Ecuador 72, Nicaragua 45, y 74 Venezuela que partió en el 109”.-

En la actualidad es “todo un reto en medio del populismo y el autoritarismo venezolano, lograr que las instituciones limiten la voluntad de acumular poder político al tiempo que se auspicien reformas que mejoren la calidad de las instituciones económicas” explicó el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel, debe adquirir fuerza la necesidad de un cambio de modelo y proyecto.

Las razones de esta desventajosa posición, que ubica a Venezuela en los último puesto del continente americano, son varias para algunos investigadores “el país está mostrando las razones de su posición con el aumento de la represión, escasez y hambrunas”. Otros han obtenido resultados al cruzar su caída en el ICI con cambios en la regulación de entrada y salida del poder desde 1998; al revisar los datos Sanchez encontró que el caso de Venezuela, Ecuador y Nicaragua tienen reelección indefinida.

El estudio de las instituciones de poder ha causado fascinación en los especialistas de las ciencias políticas. El ICI 2019 pondera ocho indicadores estudiados por organizaciones internacionales, y refleja la solidez de las instituciones, políticas y económicas; entre estos se encuentran: el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la percepción de la corrupción y la rendición de cuentas. En el area económica, la competitividad global, capacidad de hacer negocios y libertad económica. En los primeros ocho países en el ICI (2019) aparece Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Canadá, país americano que conserva el mismo puesto de los dos años anteriores.

El ICI obtiene datos del Banco Mundial, Transparencia Internacional, Freedom House y el Fraser Institute. Al realizar sólo la evaluación de las instituciones políticas los primeros tres puestos son para Noruega (0,99) y Suecia con Filipinas (0,98), pero al evaluar instrucciones económicas o del Mercado Singapur (0,99), Hong Kong (0,98) y Nueva Zelanda (0,96).

La medición del ICI es en una escala que va de 0 a 1 y se promedian todos los indicadores: “Venezuela obtuvo una puntuación de 0,09 en instituciones políticas y 0,03 en las económicas o de mercado, promediando 0,0621 por lo que se ubica entre los últimos diez puestos 183/191; incluso 10 puestos debajo de Cuba que ocupa el 172/191” El país de America con mejor puntuación fue Canadá 0,93 en promedio ocupa el puesto (8) y Estados Unidos con 0,91 el (12) de Latinoamérica Chile se ubicó en el puesto (26) al obtener 0,81.

Sanchez agregó de acuerdo al ICI los países de America con las instituciones políticas más débiles es Venezuela 0,09; Haiti 0,23; Honduras 0,24; Guatemala 0,26 y Cuba 0,27. En cuanto a las de Mercado los peores evaluados Cuba 0,01; Venezuela 0,03; Surinam 0,17 y Bolivia 0,18.

Las instituciones como freno al populismo, los resientes resultados electorales y virajes políticos en Latinoamérica y el mundo ocasionan preocupación por el fenómeno del populismo; tema central al presentar Martin Krause el ICI 2019.

Venezuela logra apenas un ICI 0,0621 producto de promediar el Rule of Law 0,009 (respetó al derecho BM); Voice (voz y rendición de cuenta) 0,14; Press 0,14 (libertad de prensa for Freedom House); Corrup 0,06 (percepción corrupción de Transparencia Internacional); Global Comp 0,10 (Foro Economico Mundial); Libertad Económica (Heritage) 0,011; (Fraser) 0,006; Doing (haciendo negocio del BM) 0,015; añadió a su intervención.-

Aníbal Sánchez “Venezuela el país de America con las instituciones más débiles” was last modified: by

Loading...

Aníbal Sánchez “Venezuela el país de America con las instituciones más débiles”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):