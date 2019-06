Aníbal Sánchez: “Voto A Distancia, vía electrónica desde APP con Blockchain es una propuesta viable”

El Voto A Distancia, es clave en la organización de eventuales elecciones nacionales, no obstante la posibilidad que todos los venezolanos con el Derecho puedan ejercerlo se ha vuelto cada vez más remoto, no bastaría el aumento de la cobertura a nivel nacional en función de los 14 mil 382 Centros de Votación. Los que han salido del país tienen poca posibilidad, de poder actualizar sus datos en el RE, según artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales “sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia…”

Un venezolano en el exterior solo necesitaría de su cédula de identidad aún vencida para inscribirse en el Registro Electoral (RE), pero en algunos consulados exigen la presentación del pasaporte vigente, partida de nacimiento original y requisitos administrativos diversos no contemplados en la Ley. “Incluso el número fuera de la República, ha sido muy difícil de determinar, Organizaciones no Gubernamentales estiman número entre los 3 y 4 millones” en el 2017 para el consultivo del 16 de Julio se registraron 693.789, en el 2013 estaban habilitados para sufragar en el exterior 100.495 Venezolanos y solo 60.832 lograron votar.

“Para inicio de Mayo del 2019 el Registro Electoral llevado por Consejo Nacional Electoral tendría los datos de 20 millones 705 mil 437 Electores Venezolanos en el territorio nacional y 108 mil 864 en 128 consulados del país” así lo reportó el mismo Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel luego de la revisión del corte del RE ‘certificado’

Se estudian los sistema de votación basados en Blockchain como son I-VOTING, COINSTACK, VOATZ, BOBAK, POLYS, SECURE VOTE; que usan la tecnología Bitcoin y Ethereum brindando seguridad y transparencia a los sistemas, electorales electrónicos a distancia. La lista de sistemas o plataformas de votación soportadas en blockchain no es muy extensa, sin embargo, ha estado creciendo -como todo el ecosistema- desde hace dos años. “Mucho de los aspectos técnicos deben ser tratados con sus representantes, y en ningún momento existe el interés de promover alguno”

Unos de los primeros proyectos en aplicar la contabilidad distribuida en las votaciones fue Polys, lanzada en noviembre de 2017 por Kapersky Lab está basada en los contratos inteligentes de Ethereum; pensada para lograr elecciones seguras, escalables y anónimas, por lo que no funciona completamente con la cadena de bloques tradicional.

Corea del Sur también da un paso en diciembre del 2016 con su plataformas para votaciones blockchain con Coinstack de la empresa Blocko, construida de forma tal que los desarrolladores puedan elaborar sus propias aplicaciones, desde el SDK (kit de desarrollo de software) y las API (interfaz de programación de aplicaciones) funciona con bitcoin.

Otra es Bobak, es desarrollada por la startup británica Monax, quienes utilizaron la tecnología blockchain para construir un sistema de votaciones descentralizadas “multijurisdiccional”, se unieron al proyecto Hyperledger, en la idea de descentralizar las elecciones, brindando acceso a los participantes de diferentes países a través de un contrato inteligente.

Secure vote es otra alternativa para la votación electrónica enfocada en la transparencia y la eficacia de la blockchain de Bitcoin, fue desarrollada por la startup australiana XO.1, esta en el mercado desde marzo de 2017, disponible para smartphones o máquinas de votación conectadas a la red, fue probada en prueba de estrés, en una votación masiva de 1.500 millones de votos verificados en la cadena de bloques.

Otra es Voatz diseñada para votaciones desde los móviles, combina la blockchain con la tecnología biométrica para autenticar la identidad del votante, solo está disponible mediante solicitud, está construida en el set de aplicaciones de The Hyperledge fue probado a finales de marzo por el Senado de Virginia Occidental para el sufragio descentralizado de personal en el extranjero.

En el caso de Venezuela, se pudiera implementar un piloto o ensayo, basado en la solución “I-Voting” con la cual por internet se puede votar desde cualquier parte del mundo, gracias a la tecnología “blockchain”, esta se usa en Estonia uno de los países más conectados del mundo y ocupa el puesto 15 en el Índice de Preparación para el Gobierno Electrónico de la ONU (EDGI), el 90% de los estonios declara sus impuestos en línea y usa la web para sus transacciones bancarias, y en el 2002 implementó una tarjeta de identidad nacional, base de su infraestructura de gobierno electrónico, y le permite al ciudadano votar.

En la edición 2015 del Mobile World Congress (MWC), el director de informática (CIO) estonio, Taavi Kotka, hizo una demostración del sistema; una plataforma que proveer al ciudadano un canal adicional a través del cual expresar su voto con el fin de aumentar la participación electoral, para esto los habitantes de Estonia entre 15 y 74 años necesitan una tarjeta de identificación para su autenticación electrónica (semejante al DNI).

De acuerdo con su ley, está disponible para cualquier elección o referéndum, fue desarrollado por la Comisión Electoral Nacional de Estonia (VVK) y el laboratorio estonio de I+D Cybernetica. Es un sistema intuitivo, fácil de usar y accesible para los votantes con capacidades especiales.

1.- La persona debe primero descargar la aplicación oficial de la página de la VVK, que posee una firma digital para verificar su autenticidad.

2.- Una vez instalada, procede a validar su identidad utilizando su identificación (digital o móvil). Luego, al votante le presentan una papela electrónica para que seleccione sus opciones.

3.- Para proteger el secreto, el sistema implementa un esquema de “doble sobre” electrónico, que imita el proceso por correo tradicional.

4.- Cuando se deposita la papeleta por Internet, se emite el voto cifrado (sobre interno) usando la clave pública de la elección, y es posteriormente firmado digitalmente (sobre externo) con la identidad digital del votante.

5.- El sufragio firmado se envía al servidor de votación a través de una conexión segura (capa de transporte cifrada), donde es almacenado en una fase completamente privada hasta el cierre de la elección.

6.- Luego del cierre de la elección, los votos electrónicos son mezclados criptográficamente para hacer que su orden sea aleatorio, y las firmas digitales son separadas de los sufragios cifrados para mantener su anonimato.

7.- El sobre externo (firma digital) es revisado para validar que el elector esté registrado y para asegurar que sólo se cuente un voto por persona.

8.- La información es llevada a un servidor de recuento fuera de línea (air-gapped), donde es cifrada esta vez con la clave privada de la elección.

Esta clave sólo puede ser creada mediante la colaboración de los miembros de la junta electoral, cada uno posee una sección de la misma.

Los votos son entonces descifrados y tabulados, generando los resultados electorales de manera rápida y precisa, este proceso es similar al razonado y expresado en una propuesta para ejercer el voto a distancia, al tener la información sería comparado con el voatz, usado en Virginia, EEUU; o con su experiencia similar en la ciudad de Denver, Colorado.

Aníbal Sánchez: "Voto A Distancia, vía electrónica desde APP con Blockchain es una propuesta viable"

En : Opinión