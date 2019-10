Anmarie Camacho llega a la radio con “Qué clase de show”

El programa será transmitido por Difusión Latina 97.7 FM y contará con la compañía de la también animadora, Marie Claire Harp…

Para el 2020 la animadora, modelo, y actriz, Anmarie Camacho anuncia nuevas etapas profesionales; proyectos que le permitirán expandir aún más su campo profesional. Es así como expresa el venidero estreno de “Qué clase de show” un programa de entretenimiento que transmitirá Difusión Latina 97.7 FM de lunes a viernes “… en horario que aún está siendo estudiado” expresó Anmarie.

“Qué clase de show” contará con la animación conjunta de Marie Claire Harp “… ambas hemos hecho una dupla grandiosa gracias al trabajo que emprendimos con Empresas Polar… En uno de nuestros recorridos como Chicas Pilsen estudiamos la idea de incursionar en más proyectos juntas y acá estamos, listas para compartir un nuevo escenario” completó la animadora de Televen.

Durante 4 años ininterrumpidos Anmarie Camacho sostuvo un programa de radio es su natal Estado Lara; esos fueron sus inicios comunicacionales según lo hizo saber. Sin embargo, “Qué clase de show” será su debut radial en la ciudad de Caracas, ya que desde que emigró a la capital Anmarie sólo ha destacado en roles de modelaje, animación, y actuación.

¿Cuál será el contenido de este espacio?

Será un magazine… Allí tocaremos temas de bienestar, salud, estética, belleza, arte, y entretenimiento. Tendrá de todo un poco… Sostendremos entrevistas con invitados especiales, y a su vez, discutiremos temas de actualidad e interés social.

“Qué clase de show” será estrenado a comienzos del 2020; “… Es un programa negociado y asegurado… No estrenamos este año porque los compromisos que tenemos con Polar y con programas como: Vitrina y Portada´s, respectivamente, nos absorben mucho tiempo en lo que resta de año… Pero en enero haremos este gran debut, ya estamos puliendo pequeños detalles de producción para brindarles próximamente una nueva alternativa de información y actualidad” dijo.

Fotografía: Guillermo Felizola

