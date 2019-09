Desde tempranas hora de la tarde, circuitos que no debían tener racionamiento o apagones «programados», quedaron sin electricidad en Maracaibo. Algunos usuarios reportaron la situación pensando que las tormentas eléctricas habrían desatado nuevamente los atroces apagones que fustigan a los zulianos desde hace años y los últimos meses han empeorado hasta hacer invivible la ciudad mas importante del occidente del país.

Una ciudad a Oscuras y con cada vez menos gente

Las calles de Maracaibo da igual verlas un Lunes a las 10 am, un miercoles a las 9am o un domingo a media mañana, no hay tráfico, hace años que los famosos carritos «por puesto», fueron desapareciendo, las líneas formales dieron paso a los carros «piratas» que cobran los que ellos quieren, no aceptan billetes de 100 Bs ni 200 Bs.

Hiperinflación, hambre, sin agua, sin luz ni comunicaciones.

Los zulianos son los más golpeados por la situación de hiperinflación que azota a Venezuela, y por consiguiente la crisis eléctrica, de paso los embalses full de agua y las mafias de camiones cobrando en dólares mientras la gente no tiene ni agua para bañarse ni tomar. No se ven soluciones, ni siquiera se plantean por los responsables políticos de ambos lados, ellos solo están para ver quién se queda con el poder.

Apagón deja a oscuras nuevamente a Maracaibo was last modified: by

En : Noticias Nacionales