Nuevo Apagón deja al menos 15 estados de Venezuela sin electricidad

Este lunes 22 de julio de 2019, alrededor de las 4.30pm se ha sucedido un nuevo mega apagón que ha afectado a varios estados de Venezuela.

Desde media mañana usuarios estuvieron reportando zonas de la Gran Caracas sin servicio eléctrico, posteriormente se conoció que zonas que en dicho momento y de acuerdo al racionamiento aplicado debían estar con fluido eléctrico no lo tenían, situación que se fue extendiendo hasta el suceso ocurrido hace pocos minutos.

Hasta el momento los estados reportados sin electricidad son (Lunes, 5.20pm):

Distrito Capital

Yaracuy

La Guaira

Anzoátegui

Aragua,

Carabobo

Cojedes

Falcón

Guárico

Lara

Mérida

Miranda

Monagas

Sucre

Táchira

Zulia

