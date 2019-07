Apostium, la marca que debuta con las ruletas online y las apuestas deportivas en España

El Grupo MurciaApuesta ha logrado conseguir una licencia general de apuesta, la cual le permite operar libremente en el mercado online español. Con esta adquisición, el grupo crea una nueva marca llamada Apostium. Esta nueva marca se encargará de ofertar una amplia gama de juegos de casinos, en donde resaltan las ruletas online, tragaperras, blackjack y las apuestas deportivas.

MurciaApuesta ha conseguido las licencias para operar, a nivel nacional, en el mercado del juego online. Específicamente se ha hecho acreedor de la licencia general y de una licencia para las ruletas en online otorgada por la Dirección General de Ordenación de Juego (DGOJ), informa el portal especializado en casinos ruleta-europea.es.

Apostium es el ambicioso proyecto por el cual la compañía pretende consolidarse como una de las máximas plataformas de ruletas francesas y europeas online a nivel estatal, según comparte https://www.ruletafrancesa.es/. Esta nueva operadora online creada para la presentación de juegos de casinos y apuestas deportivas estará disponible para todos los apostadores españoles en los próximos meses. Dicha plataforma ofrecerá una versión digital de todo su catálogo de apuestas disponibles en el establecimiento presencial, además de complementarlo con tragaperras, mesas de blackjack y las ruletas online.

Murciaapuestas S.L es líder en el mercado de apuestas deportivas de la región de Murcia, además integra las marcas Apuestas de Murcia. Cuenta con más de 150 salones repartidos por toda la región y también Apuestas de Andalucía, donde ha iniciado recientemente operaciones, en donde cuenta con más de 25 salones de juegos de ruletas y tragaperras.

Los planes de expansión por parte del grupo con Apostium abarcan a la comunidad valenciana donde tienen proyectos de apuestas presenciales en un futuro.

Con su plan de expansión de negocio dirigida hacia la comunidad valenciana, el Grupo Murciapuesta se fija como meta a lograr posicionarse como líder de apuestas presenciales y ofrecer al usuario el valor añadido de jugar a la ruleta online desde cualquier parte del territorio.

La compañía quiere seguir creciendo para afrontar nuevos retos y ser sello de garantía, confianza y seguridad de todos los usuarios que busquen disfrutar de las ruletas online o cualquier tipo de juego de casinos, haciendo hincapié en el juego responsable y, sobre todo, brindando experiencias de calidad.

