Argentina pasa de milagro a octavos de final

Pareciera que alguien le dió la oportunidad a Messi de lucirse y anotar, aunque eso no fue suficiente porque casi empata. Lionel Messi abrió el marcador para la albiceleste en el minuto 13 en el partido ante Nigeria.

Un gol del defensor argentino Marcos Rojo en el minuto 86 del partido dio la victoria a Argentina contra Nigeria y la clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, tras el primer tanto de Lionel Messi y el empate de penalti de Victor Moses.

En la segunda mitad, un penalti de Mascherano por un agarrón sobre Balogun se convirtió en el empate nigeriano, ejecutado por Victor Moses; y cuando parecía que la igualada y la eliminación argentina era segura, Rojo remató un centro de Mercado y metió a Argentina en la siguiente fase.

El portero Franco Armani en lugar de Willy Caballero y el delantero Gonzalo Higuaín en sustitución de Sergio ‘Kun’ Agüero son las principales novedades de la selección argentina para enfrentarse este martes a Nigeria, contra la que necesita ganar para pasar a octavos de final.

La alineación del seleccionador argentino Jorge Sampaoli para el crucial partido de esta noche en el que se juega el pase a los octavos de final es la siguiente: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega, Di María; Messi e Higuaín.

Respecto a la derrota contra Croacia (3-0) se caen del once, además del portero Willy Caballero y Agüero, el defensor Marcos Acuña y los centrocampistas Maximiliano Meza y Eduardo Salvio.

Por parte de la selección nigeriana se alineó así: Uzoho; Idowu, Ekong, Balogun, Omeruo; Moses, Obi Mikel, Ndidi, Etebo; Iheanacho y Musa.

