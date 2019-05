El Mundial Sub´20 sigue dejando a la selección de Argentina en un alto puesto de la clasificación mundial. Argentina venció este martes por 0-2 a Portugal en la segunda jornada del Grupo F del Mundial Sub’20 de Polonia y puso un pie en los octavos de final al convertirse en el único líder de la zona.

La Albiceleste suma seis puntos, Portugal quedó con tres y sin unidades están Corea del Sur y Sudáfrica, que cayeron en el debut y jugarán a continuación.

Los goles del triunfo argentino los hicieron Adolfo Gaich, a los 33 minutos, y Nahuén Pérez, a los 84.

El argentino Ezequiel Barco desequilibraba por el centro gracias a sus gambetas y el portugués Rafael Leao lo hacía en la izquierda de su ataque con su velocidad.

Un remate de Leao, a los 15 minutos, y otro de media distancia de Gebson, un minuto más tarde, fueron las jugadas más claras de los europeos.

Jota fue otro punto alto de Portugal, que con el paso de los minutos se fue imponiendo a la Albiceleste.

En el mejor momento de los lusos llegó el tanto de Argentina. Julián Álvarez desbordó por la derecha y asistió a Gaich, quien a pocos metros del portero y con un defensor encima logró anotar el 0-1 a los 33 minutos.

En la segunda etapa Jota se irguió como figura de los europeos y estuvo cerca de igualar el partido a los 62 minutos, con un remate que fue desviado por Manuel Roffo.

Poco antes, un remate del argentino Aníbal Moreno, de larga distancia, impactó en el poste.

Argentina se vio forzada a aguantar la ventaja y mirar de reojo el reloj ante la asfixiante ofensiva portuguesa.

Sin embargo, a seis minutos del final Pérez puso el 0-2 definitivo de cabeza, tras una incertidumbre de varios minutos por la utilización de VAR (sistema de videoarbitraje).

Este viernes finalizará el Grupo F con los duelos Sudáfrica-Portugal y Corea del Sur-Argentina.

Argentina vence a Portugal y va rumbo a octavos en el Sub 20 was last modified: by

Loading...

Argentina vence a Portugal y va rumbo a octavos en el Sub 20

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):