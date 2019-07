Arrancó la temporada de la belleza del “Miss Teen Venezuela 2019”

El certamen arribó este año a su décima novena edición; la cual será festejada en la Isla de Margarita…

El certamen “Miss Teen Venezuela” arrancó su edición 19; un proyecto que este año presenta a 24 jóvenes que provenientes de diversos lugares del territorio nacional.

El concurso ofrece una formación artística integral adaptada para adolescentes que desean emprender una carrera profesional en el mundo del entretenimiento. Cátedras como: pasarela, dicción, oratoria, maquillaje, cultura general “… entre otras, son las actividades que instruimos en este recorrido… a su vez, le damos la capacitación necesaria para que nuestras representantes sean voceras de la Fundación Senos Ayuda”, comentó Fidel Santiago Rosas, Director del certamen.

El “Miss Teen Venezuela 2019” se llevará a cabo en la Isla de Margarita a mediados del mes de septiembre. Diversas figuras ligadas al arte y el entretenimiento ya están confirmando sus respectivas citas para hacer acto de presencia durante la noche final, en donde se conocerán a las nuevas representantes del territorio nacional “… rumbo a diversas competencias en el extranjero” citó Santiago Rosas.

¿Qué hace de este certamen un evento distinto a los que estamos acostumbrados a ver en el mercado?

Es una competencia fresca y juvenil donde las chicas se divierten disfrutando de las bellezas de nuestro país; a la vez, proyectan el turismo en Venezuela, gracias a la ubicación de nuestra sede principal que esta situada en pleno corazón del Estado Nueva Esparta. Estar presentes en la Isla de Margarita hace que el certamen sea más atractivo en muchos sentidos…

¿Recorrerán otros Estados del territorio nacional?

Tenemos en mente realizar una visita guiada a la ciudad de Caracas; eso le permitirá a las participantes familiarizarse con varios de los medios de comunicación más importantes del país y a su vez, le ampliará la exposición pública a cada candidata.

