Asamblea Nacional: Inflación de Enero 2019 fue de 191%

CARACAS.- De acuerdo a los datos del parlamento, enero bajó el telón con una inflación de 191,6%, agravando aún más una crisis que alcanzó un nuevo nivel en noviembre de 2017, cuando la hiperinflación se abrió paso de manera oficial en el país.

Los precios, cuyo incremento se calcula en 3.5% diariamente, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, hacen mella con el pasar de las jornadas en el bolsillo de los venezolanos, hoy incapaces de cubrir sus necesidades básicas con el salario mínimo (18.000 bolívares soberanos) establecido el pasado mes por el Ejecutivo.

Asimismo, el Parlamento detalló que la inflación interanual es de 2.688.670%.

La falta de acciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha impactado de manera negativa sobre la moneda, hoy debilitada pese a la reciente incorporación del bolívar soberano como cono monetario en detrimento del bolívar fuerte

