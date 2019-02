Asamblea Nacional: Primer envió de ayuda humanitaria inicia este fin de semana a Cúcuta

La Comisión Especial de seguimiento para la ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional (AN) informó este domingo que durante este fin de semana iniciara el primero de los tres envíos de asistencia humanitaria al centro de acopio de Cúcuta, ciudad fronterizo con Venezuela.

Mediante un documento, difundido mediante de Twitter, explicaron que este primer cargamento esta dirigido para atender a los venezolanos más vulnerables. Además, ya se concretaron al menos dos envíos hacia Brasil y al otro centro de acopio.

Este primer envió se realiza gracias al apoyo de Iván Duque, presidente colombiano, el gobierno de Estados Unidos y empresas privadas venezolanas en Colombia.

La Comisión reiteró la solicitud a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para permita el ingreso de medicinas y comida “cumpliendo el mandato de la Constitución”.

El Parlamento aprobó en sesión ordinaria el ingreso de ayuda humanitaria al país debido a la escasez de alimentos y medicamentos que atrevisa el país.

