¿Asesinato y robo de osamentas en el Vaticano? Escándalo por niña desaparecida en 1983

La investigación del caso de Emanuela Orlandi la niña desaparecida en 1983, llevó a las autoridades a abrir dos sepulcros donde debían hallarse los cuerpos de dos princesas alemanas. Las tumbas estaban vacías.. ¿Un nuevo caso que investigar? está vez de robo de osamentas.

El Vaticano informó en ese momento que se habían realizado varias obras estructurales en el colegio y el cementerio cerca de la Basílica de San Pedro a partir del siglo XIX, y que se realizarían nuevas investigaciones.

El sábado, el vocero vaticano Alessandro Gisotti afirmó que esas investigaciones se habían centrado en zonas adyacentes a las tumbas y que habían «identificado dos osarios situados bajo el pavimento de una zona en el interior del Pontificio Colegio Teutónico cubierta por una boca de tormenta».

Gisotti agregó que inmediatamente se selló la zona y se la abrirá el 20 de julio en presencia de peritos forenses.

MISTERIO TRAS MISTERIO SIGUE EMBARRANDO A LA IGLESIA.

La desaparición de Orlandi

Orlandi desapareció en 1983 tras salir del apartamento de su familia en la Ciudad del Vaticano para asistir a una clase de música en Roma. Su padre era un empleado laico de la Santa Sede. A lo largo de los años se ha vinculado su caso con toda clase de sucesos, desde una conspiración para asesinar al papa Juan Pablo II hasta el escándalo financiero del banco del Vaticano y el hampa romana.

En 2017, un reconocido periodista de investigación italiano causó sensación al publicar un documento robado de un mueble cerrado en el Vaticano, que insinuaba que la Santa Sede estaba implicada en la desaparición de Orlandi. El Vaticano respondió que el documento era falso, pero no explicó por qué se encontraba en ese mueble.

El presunto autor del documento supuestamente incluía una lista de gastos para el mantenimiento de Orlandi, era un cardenal.

Con información de Rt

