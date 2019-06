ASUNTO ECONÓMICO: El Cuero Seco

“Venezuela es como un cuero seco, lo pisan por un lado y se levanta por el otro” Antonio Guzmán Blanco.

La frase anterior es para muchos bastante conocida y aunque su origen está relacionado con el comportamiento y la rebeldía social ante determinados acontecimientos, es igualmente oportuna para tratar de contextualizar la realidad económica venezolana.

Las leyes son un conjunto de normas diseñadas para poder convivir y desempeñarse sanamente dentro de la sociedad, las mismas recogen y son el producto de la interacción social, por esto deben ofrecer una respuesta a cada diatriba que se presente en la misma; análogamente las leyes económicas también son el reflejo del accionar de cada hombre, mujer y niño en la sociedad, más específicamente como intercambian bienes y servicios o asignan recursos.

Sin embargo la existencia de un marco legal plenamente establecido no implica que las mismas no traten de ser violentadas, es por ello que tales acontecimientos acarrean para quienes las transgreden un conjunto de consecuencias cuando menos desagradables, pero que siempre, sea de la magnitud que sea, son costosas.

Ahora bien, todo régimen socialista o comunista pretende desde su concepción ideológica violar o transgredir todo el conjunto de leyes económicas las cuales son de carácter universal y cuyo ámbito de aplicación está probado, permanecen y se mantienen en el tiempo.

El caso venezolano es bastante peculiar pues dentro de nuestras fronteras parece coexistir casi la totalidad de violaciones económicas que se han experimentado en el pasado reciente y antiguo en cualquier otra latitud ¿Ejemplo? Las causas de la hiperinflación en todos los demás casos latinoamericanos, todas sin excepción están presentes en el caso venezolano, pues el exceso de liquidez, la dolarización de precios y costos, el mercado de divisas no oficial, la economía de puertos y demás son el día a día de nuestra economía, o ¿Le parece ficticio?

Los índices económicos presentados por el Banco Central de Venezuela nos dan a entender la gravedad de la crisis que experimenta nuestro país pues nada más tener un incremento general en el nivel de precios superior al 12.000.000 de veces en un periodo de 12 años nos da luces de las constantes y sistemáticas (porque tal respuesta del mercado es el producto de políticas cíclicas) violaciones a las leyes económicas que imperan en todo mercado.

Si consideramos la caída y estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual luego de la mayor bonanza petrolera que ha experimentado Venezuela, ya que lógicamente es algo tan sencillo como que si usted no invierte jamás tendrá frutos ni crecerá económicamente, entonces se puede tener una idea de la manera brutal y hasta ofensiva con la cual se dilapidó y corrompieron los recursos del Estado; aunque realmente son de la sociedad y el pueblo; y ¿Por qué se expresa que son del pueblo? Pues tenga presente estimado lector lo que se expresó inicialmente, que las violaciones a cualquier ley traen consecuencias para quienes las violan y desde este punto de vista el ciudadano de a pie es quien sufre y padece las consecuencias de la manera como se han manejado los recursos.

Ante lo anterior seguramente puede usted esgrimir con sobrada razón que nada ha tenido que ver con el manejo de los recursos gubernamentales y que por lo tanto no debería asumir las consecuencias de tales actos, pues siendo así entonces es algo que se debe rectificar con la mayor (léase mayor) premura posible.

Finalmente las leyes económicas son eso, leyes y tratar de pasar sobre ellas ignorándolas o violando las mismas trae como consecuencia ese levantar de un cuero seco, pues el mercado siempre será más poderoso que cualquier pretensión ideológica comunistoide marxista, leninista o cualquier bódrio que se le parezca.

Aníbal Araque|@econ_araque|Economista|Perito|Asesor

economia-integral@hotmail.com

