ATENCIÓN! Por esta razón no debes NUNCA guardar los huevos en la nevera

¿Estas seguro(a) que los huevos que estás comprando en el supermercado vienen suficientemente límpios de excremento de gallina o cualquier otro contaminante? sigue leyendo y encontrarás la verdad sobre porque no guardarlos nunca en la nevera.

Por esta razón no debes NUNCA guardar los huevos en la nevera, pues al guardar los huevos en la nevera se mantienen vivas algunas de las bacterias que viven en ellos, por ejemplo, la Salmonella. Este género de bacterias de la familia Enterobacteriaceae, que no se enquistan ni producen esporas, es muy frecuente en las aves crudas, los huevos, la carne de res, y en algunas frutas y verduras mal lavadas.

¿sabías que el flujo recirculante de aire dentro de la nevera podría contaminar lo que no lo está?

Cuando la gallina pone sus huevos, estos ya salen contaminados. Por lo tanto, al llevarlos al ambiente frío de la nevera, lo único que propicias es que las bacterias, que toleran bien las bajas temperaturas, sobrevivan y se reproduzcan, a riego de contaminar el resto de los alimentos.

Estas bacterias son particularmente dañinas entre las personas mayores de edad y los niños pequeños.

Generalmente, los síntomas de esta enfermedad suelen ser bastante notorios, y, por medio de un análisis rápido de laboratorio, tu médico podrá establecer un diagnóstico certero.

He aquí algunos de los síntomas más visibles, que advierten la presencia de Salmonella en el organismo.

Dolores abdominales.

Fiebre.

Diarrea.

Dolor de cabeza.

Mareos, vómitos y pérdida de apetito.

Algunos países europeos establecieron una ley sanitaria, que prohíbe guardar los huevos en la nevera, a fin de controlar la propagación de la bacteria, y sus subsecuentes enfermedades. Es más, hasta existe un sector exclusivo para los mismos en la nevera, una bandeja en la puerta. Pero algunos especialistas recomiendan que no sigas guardando los huevos en ese sector.

El motivó principal es que se encuentran muy expuestos a los cambios de temperatura cada vez que la abrimos la nevera para buscar cualquier otra cosa.

Vlatka Lake, experta en alimentos británica, habló con los medios locales y aseguró que “existe un gran debate sobre dónde deberían almacenarse, si en la nevera o fuera sobre la mesa. Hay cierto consenso en que deberían guardarse en frío, pero no debe ser en las bandejas que suele haber en las puertas”.

Por otro lado, desde el Ministerio de Salud de Canadá, recomendaron guardar los huevos siempre en la nevera, pero no en la bandeja, sino en la zona más fría y aislada.

