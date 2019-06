Atención! Si consume estos medicamentos afectará su libido de forma impredecible

La Salud sexual y reproductiva es muy importante en estos tiempos marcados por la infertibilidad, algunos efectos secundarios de los siguientes medicamenos pueden causar en las mujeres dolor por sequedad vaginal, y en los hombres tener problemas para lograr o mantener una erección.

Anticonceptivos

Gran porcentaje de las mujeres que toman pastillas anticonceptivas ven disminuido su deseo sexual. Eso ocurre porque las píldoras actúan sobre las hormonas sexuales femeninas, causando, entre otros efectos, inhibición de la producción de andrógenos incluida la testosterona en los ovarios.

Esta hormona, es la responsable del deseo y el placer sexual y afecta el organismo provocando una disminución de la libido en algunas de ellas.

Antidepresivos

Muchos de ellos pueden retrasar la respuesta sexual y crear dificultad para llegar al orgasmo.

Puedes consultar con el médico sobre la posibilidad de disminuir las dosis, o incluir terapias que no requieran medicamentos.

Antihipertensivos

Medicamentos recetados para la hipertensión u otras dolencias cardíacas pueden resultar perjudiciales para la vida sexual. Estos medicamentos bajan la presión arterial y en ocasiones provoca que el pene no se llene de sangre y por lo tanto no se produzca erección.

Anticonvulsivos

Comúnmente utilizados en caso de epilepsia, algunos pueden causar disfunción eréctil, y sequedad vaginal en las mujeres.

Antialérgicos

En algunas personas pueden disminuir la sensibilidad, excitación sexual, y en algunos casos puede provocar disfunción eréctil, o incapacidad para llegar al orgasmo.

Opioides

Son utilizados para disminuir el dolor, pero pueden afectar la libido, disminuir los niveles de testosterona, y algunos medicamentos como el Vicodin, puede llegar a ser adictivo.

Importante

Si tú o tu pareja están tomando algunos de los medicamentos de la lista, pueden consultar al médico. Quizá para disminuir la dosis, sustituir por otro medicamento, o buscar otro tipo de solución.

Si un medicamento nos sana una dolencia, pero nos afecta en la vida sexual, tampoco vamos a lograr estar en salud. No dudes en consultar con tu médico para otras alternativas. Debemos apostar al equilibrio y a la salud integral.

Atención! Si consume estos medicamentos afectará su libido de forma impredecible was last modified: by

Loading...

Atención! Si consume estos medicamentos afectará su libido de forma impredecible

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):