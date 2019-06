Atención Venezolanos! Estos son los Requisitos para obtener una Visa de entrada a PERÚ

Si usted es Venezolano y requiere viajar a PERú, necesitará una visa de entrada. Es importante tener en cuenta que este visado no sirve para inmigración legal, residencia permanente o trabajo.

Requisitos:

-Pagar de la tasa consular correspondiente para la recepción de documentos, este pago no es REEMBOLSABLE ni TRANSFERIBLE.

-Solicitud por escrito, dirigida al Consulado General del Perú en Caracas – Venezuela, explicando su visita, dirección, teléfono, tiempo y lugar de hospedaje en la República del Perú.

-Entrevista personal, programado por el Consulado General del Perú (cita).

-Copia de la Cédula de Identidad Venezolana (Residente y/o Venezolana)

-Presentar el pasaporte vigente y una copia del mismo.

-Reserva de Pasaje de Ida y Vuelta al Perú.

-Reserva de Hotel; o Reserva de paquete turístico; o Carta de invitación legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (cualquiera de estos documentos);

-Una fotografía tamaño pasaporte a color.

-Mostrar solvencia económica: Copia reciente de los tres últimos meses de su estado de cuenta bancaria.

-Antecedentes penales: solicitar el documento oficial venezolano debidamente legalizado y apostillado, al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores (autoridades competentes).

Requiere más información? visite página web del Consulado de Perú en Caracas.

En : Trámites