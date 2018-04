Atlético de Madrid busca su tercer título de la Liga Europa

Este jueves 26 de abril el Emirates Stadium de Londres recibirá el duelo de ida de la semifinal de la Liga Europa de la UEFA entre Arsenal y Atlético de Madrid. El pitazo inicial se dará a las 3:05 PM, hora de Venezuela, y ya se prevé como una final anticipada entre ambos clubes. El Arsenal viene de una temporada bastante tímida en la Premier League y el Atlético de Madrid ha tenido un muy buen año en el torneo local que solo fue empañado por la prematura eliminación de la Liga de Campeones de la UEFA. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate entre estos dos equipos es el resultado menos probable, por lo que se paga a +230.

El Atlético de Madrid vive una muy buena temporada, actualmente ocupa el segundo lugar de La Liga española con 72 puntos, cuatro más que su archirrival el Real Madrid. Los colchoneros cuentan con un muy buen desempeño defensivo en esta temporada, de hecho, es el equipo que menos goles ha recibido de toda la liga española, incluso menos que el líder, Barcelona. Hoy en día es prácticamente el único equipo capaz de alcanzar al Barcelona en la lucha por el campeonato, algo que se hace muy difícil debido al invicto que posee el conjunto catalán hasta ahora.

En los torneos europeos, el Atlético de Madrid inició la temporada en la Liga de Campeones, dentro del grupo C, formado también por el Chelsea, la Roma y el Qarabag de Azerbaiyán. Esta vez, el equipo inglés y el equipo italiano fueron los que se llevaron la clasificación para la segunda fase del torneo más importante de Europa, significando así una temprana eliminación. Sin embargo, el Atlético tuvo una segunda oportunidad en la Liga Europa, y en los dieciseisavos de final venció al Copenhague 5-1 en el marcador global y atropelló al Lokomotiv de Moscú 8-1 en los octavos de final. En los cuartos tuvo un poco más de dificultad para despachar al Sporting de Lisboa 2-1, para finalmente llegar a esta instancia. Para los sitios de apuestas deportivas, debido al factor local, el Atlético de Madrid no es el favorito para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +190.

Por otro lado, el Arsenal de Inglaterra ha tenido un desempeño regular en la Premier League, en la que ocupa actualmente el sexto lugar. Para llegar a esta instancia, el Arsenal clasificó en el primer lugar del grupo H, junto al Estrella Roja de Serbia. En los dieciseisavos de final eliminó al Ostersunds de Suecia y en los octavos de final impuso su autoridad con marcador global de 5-1 ante el Milán de Italia.

En los cuartos de final nuevamente se apoyó en una gran labor ofensiva para vencer al CSKA de Moscú con marcador global de 6-3. A pesar de los resultados en la liga local, el Arsenal ha tenido grandes resultados en la Liga Europa, por lo que las casas de apuestas consultadas en OddsShark lo dan como favorito para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +162.

