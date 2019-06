ATROZ: Abortó y enterró viva a su hija en el Edo. Vargas

A las 38 semanas de embarazo, Deyanire Marilyn Valenzuela Ruiz, de 23 años, tomó la decisión de abortar. Afirmó que ella misma se lo practicó el pasado jueves 20 de junio.

En Carayaca, estado Vargas, la madrugada del domingo 23 de junio, un grupo de vecinos halló una bolsa ensangrentada en un matorral que en su interior tenía el cuerpo de una recién nacida. Tras la novedad, avisaron a la policía.

Dieron con Deyanire Valenzuela y contó que metió el cuerpecito aún vivo en una bolsa y lo enterró en una zona boscosa, detrás de su vivienda.

En medio de la detención, la mujer expuso a los funcionarios que ese mismo domingo tenía previsto viajar a Colombia, reseñó Cactus 24.

Valenzuela fue trasladada a la Dirección de Investigación y Estrategias Preventivas de Polivargas, ubicada en Macuto, y será puesta a la orden del Ministerio Público.

