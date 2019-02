ATROZ! Bill Cosby asegura que “no siente ningún remordimiento”

Esta semana, el comediante estadounidense Bill Cosby, aseguró detrás de las rejas estar viviendo una “experiencia increíble”.

El actor de 81 años, el cual fue acusado de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand y que actualmente está cumpliendo una condena de entre tres y 10 años en prisión, a través de su portavoz Andrew Wyatt expresó no sentir “ningún remordimiento”. Por lo que, se considera un preso político a la altura de Nelson Mandela o Martin Luther King, ya que –a su juicio- no ha hecho nada malo.

Asimismo, Wyatt destacó que desde el pasado 26 de septiembre, que la celebridad se encuentra en la cárcel de máxima seguridad en las afueras de Filadelfia, no ha recibido visitas incluyendo a su esposa, Camille Cosby, ya que según Cosby “no quiere que lo visite”.

“Mis creencias políticas y mis acciones para humanizar todas las razas, los géneros y las religiones, me han traído a este lugar rodeado de cercas con alambres de púas y a una habitación de hierro y acero (…) Me levanto como un preso político y sonrío”, manifestó en un comunicado.

No obstante, explicó que tanto el fiscal del condado de Montgomery, Kevin Steele, como el juez Steven O’Neill, lo declararon culpable solo “por fines políticos” y no por justicia.

