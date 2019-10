SAN FELIPE, EDO. YARACUY.- Un infanticidio conmueve a los yaracuyanos. Una madre mintió ante los funcionarios policiales y dijo que su hija, de 2 años, fue arrastrada por la corriente de un río. La investigación la dejó muy mal parada. Fue ella quien arrojó a su infante a las aguas.

La mañana de este lunes 21 de octubre, el director del Cicpc, informó que por la muerte de la pequeña están detenidos Soranyi del Carmen V**ez Suár** (23) y Junior Rafael ***mo Or**a (22) madre y padrastro de la niña de 2 años que murió en el río Yaracuy.

Según su testimonio ante los funcionarios de la Subdelegación San Felipe, la madre dijo que la extravió en un intento de cruzar el río.

Un equipo multidisciplinario de la policía científica y Protección Civil efectuó labores de búsqueda, hallando a la infante sin vida.

Mediante las pesquisas realizadas por funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios de la entidad se pudo conocer que el día del hecho la pareja sostuvo una fuerte discusión y la madre arrojó al infante a las aguas.

Se comprobó la culpabilidad de la pareja en el infanticidio, declaró el comisario.

ATROZ! Discutió con su marido y lanzó a su hija de 2 años a un rio was last modified: by

En : Noticias Internacionales