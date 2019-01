Atroz! El BCV monta el dólar en 1.572,55 Bs.S y el Petro en Bs.S 94.353,00.

Caracas.- El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció este viernes el precio del dólar oficial en 1.572,55 bolívares soberanos, cuya cotización empuja el valor del petro a Bs.S 94.353,00.

Tanto la cotización del dólar oficial como de la criptomoneda fue establecida por el organismo emisor en la octogésima sexta subasta del Sistema de Divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado (Dicom), identificada con el código alfanumérico Nº SMC-086-19.

El precio del petro equivale a 60 dólares al tipo de cambio oficial lo cual arroja como resultado 94.353,00 bolívares soberanos, cifra que representa un incremento de 97% desde que el presidente Nicolás Maduro se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 10 de enero cuando el petro se encontraba en Bs.S. 47.727,60.

El mandatario fijó el valor del petro en Bs.S 36.000,00 el pasado 14 de enero cuando presentó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) su informe de gestión anual correspondiente a 2018 y de su programa de gobierno para el período 2019 – 2025.

La cotización de la moneda digital fijada por Maduro en 36.000,00 bolívares es mantenida en forma dual por el BCV, como nueva unidad de cuenta para los efectos del salario mínimo nacional y pensiones equivalente a 1/2 petro y para el pago de algunos gastos públicos como la obtención del pasaporte.

Con relación a la fecha del 14 de enero, el petro ha incrementado su valor en 65% tomando en cuenta que para esa fecha la cotización de la criptomoneda había sido fijada por el BCV en Bs. 56.968,20.

El petro fue impulsado por el presidente Maduro en agosto del año pasado cuando anunció sus nuevas medidas económicas, que denominó “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”, le suprimió cinco ceros al anterior cono monetario y fijó el valor de la criptomoneda en 36.000,00 bolívares soberanos.

A finales de noviembre el mandatario estableció una nueva cotización del petro que pasó de Bs. S 3.600 a 9.000 bolívares soberanos y el salario mínimo nacional en Bs.S 4.500 (1/5 petro) e igual cantidad para el pago de las pensiones por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Mientras tanto el dólar paralelo se cotizaba este viernes en 2.560,86 bolívares.

fuente.eluniversal

Atroz! El BCV monta el dólar en 1.572,55 Bs.S y el Petro en Bs.S 94.353,00. was last modified: by

Loading...

Atroz! El BCV monta el dólar en 1.572,55 Bs.S y el Petro en Bs.S 94.353,00.

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):