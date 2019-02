ATROZ! En Maracaibo velan a un anciano encima de una nevera

La familia Pírela vive una pesadilla y mientras más horas pasan parece no tener fin. A casi 72 horas de haber fallecido, Nelson Pírela, de 69 años, reposa encima de una nevera, en la sala de la vivienda número 79D-222 ubicada en la calle 131, con avenida 79, del sector Nora Herrera, parroquia Antonio Borjas Romero. La escena parte el corazón del hombre más duro.

El anciano murió el martes, luego de una larga peregrinación por centros asistenciales, culminando en el ambulatorio de La Victoria, donde según la observación de médicos, un lumbago era la razón de sus dolores.

Al salir del ambulatorio todo empeoró. En la madrugada de ese mismo día, el abuelo exhaló sus último respiro. Familiares todavía se preguntan cuál sería la razón de su muerte.

Vecinos se encuentran alarmados debido al estado de descomposición del cuerpo. El desespero de los residentes del sencillo hogar, los llevó a rociar al occiso con gasoil y poder sobrellevar el ambiente de muerte. Según familiares, la alcaldía les garantizó un espacio en el cementerio el Edén, esperan únicamente es por un féretro, para hacer un acto velatorio digno. Para ayudar llama al 0426-2938950 o al 0412-6659835.

