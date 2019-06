ATROZ! Joven asesinó a puñaladas a su madre en el estado Guárico

Presuntamente tiene una enfermedad terminal pero eso no le impidió asesinar de forma sádica y cruel a su propia madre.

Fuentes policiales de la zona informaron que la víctima era una productora agropecuaria llamada Karina Lorena Dorta Villalobos, de 52 años.

El hecho se registró el pasado lunes 24 de junio en el apartamento 34, piso 3, de residencias Caribe, en la avenida Manapire del sector San Miguel, en Valle de la Pascua, informó el portal Notipascua.

De acuerdo con el sitio informativo, César Gabriel Cazabonne Dorta, de 25 años, llegó al apartamento de su mamá, con quien sostuvo una fuerte discusión.

El joven, al parecer, agarró un cuchillo de cazador de unos 50 centímetros de largo y arremetió contra la autora de sus días al propinarle múltiples puñaladas en la región abdominal, que la dejaron sin vida en el acto.

El presunto autor del feminicidio huyó del sitio la tarde del lunes para ir a su casa, bañarse y cambiarse de ropa.

Simular un hallazgo

Cazabonne pretendía armar una coartada. El lunes en la noche simuló el hallazgo del cuerpo de su madre y armó un escándalo en el edificio. Acudió a avisar a las autoridades donde afirmó que ladrones llegaron a la casa de Dorta para asesinarla y robar.

Una comisión del Cicpc llegó al apartamento para colectar evidencias de interés criminalístico, entre estas una ropa interior que usaba César cuando presuntamente ultimó a Karina.

El martes 25 de junio, el cuerpo detectivesco citó a Cazabonne para interrogarlo. Cuando cayó en contradicción terminó confesando el hecho. Está a la orden de la Fiscalía y permanece detenido en el Cicpc de Valle de la Pascua.

El supuesto homicida había denunciado un robo en el apartamento donde mataron a su madre. No obstante, las averiguaciones determinaron que las puertas y las ventanas no fueron forzadas y todos los objetos de valor permanecían intactos en la residencia de Dorta.

Además, el análisis de la evidencia en el laboratorio fue clave para concluir la presunta autoría material del crimen, por parte de César.

De manera extraoficial, Notipascua detalló que el implicado tiene cáncer terminal en cuatro órganos y la pareja lo denunció hace meses atrás ante la subdelegación detectivesca porque le propinó una golpiza.

