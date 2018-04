ATROZ! Merideños se bañan con agua de lluvia debido a falla de los servicios públicos

ATROZ! Merideños se bañan con agua de lluvia debido a falla de los servicios público

Centenares de merideños salieron a la calle la noche de este martes para tratar de bañarse con la lluvia y recoger agua no potable para limpiar los baños de sus viviendas. Los habitantes de la localidad llevaban al menos cinco días sin el servcio.

Mujeres, hombres niños y algunos ancianos se bañaron en chorros de agua improvisados que cayeron sobre las calles y avenidas desde los techos de las viviendas ubicadas en varios sectores de la ciudad.

La problemática en el servicio del agua en la entidad se agravó debido a una serie de fallas, que fueron reportadas en las principales plantas de potabilización de Mérida por los habitantes de la localidad.

