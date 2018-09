ATROZ! Se hundió la gabarra petrolera GP17 de PDVSA en el Lago de Maracaibo

MARACAIBO, VENEZUELA.-

A través de las redes sociales se pudo conocer que la gabarra petrolera GP 17, estación de flujo flotante, ubicada en el Campo Ambrosio en el Lago de Maracaibo se está hundiendo desde el día de ayer, una lamentable noticia de las condiciones de nuestra filial petrolera, según reportaron la misma no tenía un mantenimiento desde hace 14 años.

PLAN DE DESTRUCCION A TODA MÁQUINA Se hundió la gabarra petrolera GP 17, estación de flujo flotante, ubicada en el Campo Ambrosio, en el Lago de Maracaibo, Venezuela Empresa PetroWarao @MQuevedoF esta culminando la obra de destruir @PDVSA pic.twitter.com/Y90tTKApDK — Sol Rojas (@sol651) 7 de septiembre de 2018

Otra embarcación hundida: la gabarra petrolera GP 17, estación de flujo flotante, ubicada en el Campo Ambrosio, en el Lago de Maracaibo, Venezuela. Otro granito de arena del general Manuel Quevedo en su labor de destruir Pdvsa. Vía @JFernandeznupa pic.twitter.com/eF41aGfLby — Casto Ocando (@cocando) 7 de septiembre de 2018

