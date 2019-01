AUSTRALIA: Cientos de caballos mueren debido a ola de calor sin precedentes

Alrededor de cuarenta caballos salvajes han sido encontrados sin vida en un pozo en la localidad de Santa Teresa, región de Australia Central, la semana pasada. Se cree que los animales llegaron al pozo para beber agua, pero el mismo estaba completamente seco a causa del clima extremo de la región, informa el diario The Guardian.

Un mapa confirma el ‘infierno’ climático que padece Australia

La devastadora escena fue descubierta Ralph Turner, un guardabosques que se dirigía a la zona para evaluar cómo la ola de calor había afectado los niveles de agua.

“Es terrible saber que estos hermosos animales pueden morir de esta forma”, señaló Turner.

Según una publicación de la comunidad de Alice Springs, los animales fallecieron por deshidratación por el calor abrumador.

Al igual que en gran parte de Australia, el área de Australia Central registra una ola de calor récord de dos semanas consecutivas con temperaturas por encima de los 42 ℃.

