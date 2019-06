AUSTRALIA: Tiroteo termina con cuatro fallecidos

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas este martes en un tiroteo en el centro de la ciudad de Darwin, en el norte de Australia, informaron fuentes policiales.

La Policía indicó que un hombre ha sido detenido y descartó que se trate de un ataque terrorista.

«La Policía puede confirmar que hay actualmente cuatro fallecidos, varios heridos», precisó la autoridad del estado del Territorio Norte, cuya capital es Darwin, en Facebook.

Varios testigos señalaron al medio australiano ABC que el sospechoso, armado con una escopeta, disparó contra un portero del hotel Palms y luego contra otras personas en las habitaciones antes de huir en una camioneta Toyota.

«Noticias terribles, terribles, desde Darwin. Es un terrible acto de violencia que, según me informan, ha segado la vida de cuatro personas. Varias han sido heridas, pero aún no disponemos de detalles confirmados sobre ellas», declaró el primer ministro, Scott Morrison, en la televisión australiana.

Las autoridades afirmaron que los agentes continúan con la investigación de los hechos y que ya no hay peligro en la zona del tiroteo.

