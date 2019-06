Autopista Valencia-Puerto Cabello: 2 Muertos y 11 heridos en aparatoso accidente

EDO. CARABOBO.- Al menos dos personas fallecidas y 11 heridos dejó como saldo un accidente múltiple ocurrido la noche de este miércoles, en el kilómetro 192 de la autopista Valencia-Puerto Cabello.

La información se conoció a través de la cuenta en Twitter de la periodista Gabriela Suniaga donde explicó detalladamente lo ocurrido en la autopista.

#19jun Información aportada por el Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos del estado Carabobo.

Un fallecido y 11 personas lesionadas, al menos 10 vehículos involucrados en accidente de vehículo que transportaba aceite crudo en la autopista Valencia – Puerto Cabello

Once vehículos estuvieron involucrados en el siniestro vial. Al parecer, las víctimas fatales murieron calcinadas; los heridos fueron trasladados al Hospital Dr. Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, todos se encontraban estables.

