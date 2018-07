Autoridades confirman derrame petrolero en Monagas y suspenden servicio de agua potable como contingencia

Han sido activados los mecanismos de atención de emergencia de acuerdo con el plan establecido para estos casos.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la mandataria regional anunció la paralización de las labores de bombeo de la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche por 10 horas, con lo que se presume que el petróleo llegó al río Guarapiche que surte de agua potable a la ciudad de Maturín, ya que las instalaciones petroleras donde hubo el incidente están en una parroquia al norte de la capital monaguense.

“Pueblo de Monagas responsablemente cumplo con informarles que el servicio de agua será suspendido en las próximas 10 horas, debido al reciente derrame en el Río Guarapiche. Como medida de protección a nuestro pueblo, activaremos un Plan de Contingencia a través de Aguas de Monagas, con camiones cisternas, para abastecer del vital líquido a todo el municipio Maturín”, informó hoy la Gobernadora.

El 4 de febrero de 2012 se registró el peor derrame de petrolero en la historia de esta entidad, cuando la fisura de una tubería de 20 centímetros en el Complejo Operacional de Jusepín de Pdvsa, contaminó el río Guarapiche.

El afluente que surte a 7 parroquias de la capital monaguense del servicio de agua potable, resultó severamente afectado por el vertido de unos 100 mil barriles de crudo que durante 21 horas cayeron en el río dejando 36 días sin agua a Maturín.

