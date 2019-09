COVEÑAS, COLOMBIA.- En una movilización sin precedentes en la historia de latino américa, el Comando Sur de los Estados Unidos comenzó a desplegar la operación #PromesaDuradera, en la que, al principio ensayará con sus aliados regionales, iniciando con Colombia, la logística de entrega de ayuda humanitaria.

Los marines llegaron, específicamente, a la población de Coveñas y se dedicarán durante una semana, aproximadamente, a capacitarse.

Vale mencionar que la Armada colombiana y la Infantería de Marina de Estados Unidos realizarán, desde el lunes 30 de septiembre, una serie de ejercicios en conjunto para la ejecución de labores humanitarias.

Los encuentros se llevarán a cabo hasta el próximo 5 de octubre en la Base de Entrenamientos de Infantería de Colombia.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia recientemente difundió una nota anunciando el movimiento. Explicó que en los entrenamientos estarán integrantes de la Fuerza de Tarea Aeroterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur de Estados Unidos.

FUENTE. COMANDO SUR, https://twitter.com/Southcom

FOTOS y VIDEOS: Avanzada de la Operación «PromesaDuradera» llega a Colombia para practicar la entrega de ayuda humanitaria was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos