Avengers Endgame: revelan cuánto durará la nueva entrega de la saga

Durante una entrevista con el portal Collider, los directores de la cinta que narrará lo sucedido tras los hechos de Avengers: Infinity War, Joe y Anthony Russo, revelaron que el filme se mantendrá con una duración de 3 horas, el mismo tiempo que se tenía en mente al empezar la post producción el año pasado. “Todavía estamos en la marca de tres horas”, dijo Joe Russo al ser consultado. De esta manera, el director de Avengers: Endgame confirmaría que esta nueva película será la más larga en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, a través de las redes sociales se ha criticado la extensión del fime, pero los directores aseguran que el público de las primeras pruebas de audiencia no ha querido “perderse ni un segundo de Endgame. Ni siquiera para ir al baño. “Hemos proyectado la película cuatro veces para el público ahora… En las tres primeras evaluaciones, ni una sola persona se levantó para ir al baño”, reveló Anthony Russo. Pese a que el rodaje terminó, la etapa de edición continúa y eventuales cambios podrían modificar su duración; sin embargo, los hermanos Russo parecen estar convencidos que tres horas serán suficientes para concretar la historia de los Avengers. “Creo que el estudio quiere lo que sea mejor para la historia. En este momento, creemos que la película se está viendo bien y hemos tenido excelentes respuestas de nuestras audiencias de prueba y nos sentimos muy bien con respecto a dónde se encuentra”, precisó Joe Russo. “Una vez más, esta es la culminación de 22 películas, hay una gran cantidad de narración que incluir en ella. La emoción es una parte intrínseca de eso para nosotros. Cuando tienes que contar una historia realmente complicada y quieres tener momentos emocionales fuertes con los personajes, solo se requiere una cierta cantidad de tiempo. En este caso en particular, se siente como tres horas de tiempo bien invertido”, agregó.

