Avior nueva ruta directa entre Caracas y Santo Domingo

CARACAS.- La compañía venezolana Avior Airlines inauguró la ruta que une a las ciudades de Caracas y Santo Domingo, en principio, con dos vuelos semanales, viernes y domingo, informó este martes el Ministerio de Turismo dominicano.

Un vuelo de la aerolínea, con capacidad para 108 pasajeros, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con su vuelo inaugural, que fue recibido ayer por autoridades locales, de acuerdo con un comunicado de la cartera de Turismo local.

Junto con los pasajeros, llegaron el vicepresidente ejecutivo de la aerolínea, Erwin Genie, así como Miguelina Ruiz, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de República Dominicana en Venezuela.

Ruiz informó de que debido «a la gran aceptación de este primer vuelo de la empresa de capital venezolano por parte del público, de agentes de viajes y del sector turístico, se dispuso establecer la ruta a tres frecuencias semanales, miércoles, viernes y domingo dentro de las próximas dos semanas».

Los tres vuelos semanales aportarán 324 pasajeros procedentes del país suramericano.

«Esta es ya la quinta aerolínea venezolana que está volando y conectando entre ambos países, lo cual es una alternativa más para el venezolano que quiere venir a conocer la amplia variedad de ofertas que ofrecemos a todos los turistas en el país caribeño», dijo.

Por su lado, el vicepresidente de Avior expresó su satisfacción por la apertura de la ruta y subrayó el interés de muchos venezolanos de visitar Santo Domingo y otros destinos dominicanos como Puerto Plata (norte) y Punta Cana (este).

Avior Airlines, con más de 25 años de operación, es la aerolínea de capital privado más grande de Venezuela en cuanto a flota y destinos, y cuenta con más de 1.800 empleados, de acuerdo con el comunicado.

La República Dominicana tiene en el turismo su principal fuente de ingresos y, según cifras oficiales, en 2018 recibió 7,5 millones de turistas, incluyendo un millón de cruceristas.

En los primeros cinco meses de este año, de acuerdo con el Banco Central, el país recibió 2.988.155 pasajeros extranjeros y dominicanos no residentes, es decir, 134.157 viajeros adicionales respecto a igual período del pasado año.

Avior nueva ruta directa entre Caracas y Santo Domingo was last modified: by

En : Noticias Nacionales