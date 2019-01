Bachelet no viajará a Venezuela para verificar situación de crisis humanitaria

NUEVA YORK.- Este martes, el vocero de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, se refirió a la crisis que se vive actualmente en Venezuela y a los llamados que han hecho distintas figuras, entre ellas Juan Guaidó, para que Michelle Bachelet visite el país.

Al llamado también se han sumado personajes públicos como el cantante español Miguel Bosé, quienes se han basado en el informe del mismo organismo que señala que las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se han desarrollado en Caracas durante la última semana, han dejado 40 muertos y 850 detenidos.

Ante ese contexto, Colville señaló que Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, fue invitada hace varias semanas para visitar el país pero que no están las condiciones para que se realice un viaje de ese tipo.

“Normalmente se haría una visita preliminar para asegurarse de que vale la pena hacer el viaje y que ella va a tener acceso libre a organizaciones no gubernamentales, pero no estamos cerca de este punto por ahora“, afirmó.

El informe de la organización además detalló que solo durante la primera jornada de protestas se arrestaron a 696 personas, y que dentro del total de ellos se encuentran 77 menores de edad.

“El mayor número registrado en un solo día (en ese país) durante los últimos veinte años”, indicó.

Hace algunos días, la ex presidenta chilena señaló con respecto al escenario que se vive en ese país que teme “que la situación pueda salirse de control con consecuencias catastróficas”.

Por otra parte, durante esta jornada, la vocera de las Naciones Unidas en Ginebra, Alessandra Vellucci descartó que el secretario general del organismo, António Guterrez, pueda decidir si reconoce o no a Guaidó como mandatario de Venezuela.

“El secretario general de la ONU no tiene autoridad para brindar reconocimiento a líderes”,dijo.

