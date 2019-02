Banco Occidental de Descuento mejoró sus canales de pago

MARACAIBO.- El BOD Banco Universal continúa implementando soluciones en búsqueda de la eficiencia, poniendo a disposición de sus clientes distintas modalidades de su canal de pago interbancario, Pago Express BOD, ofreciendo una alternativa de servicio rápida y efectiva al momento de realizar una transacción.

Pago Express BOD es la aplicación de pago móvil interbancario, donde los clientes podrán realizar transferencias por un monto máximo diario de Bs. S. 100.000 en su versión aplicativa; y Bs. S. 9.000 en su presentación para SMS, de manera rápida y sencilla a clientes BOD y de otros bancos, sin restricciones de horario.

El vicepresidente de Canales de BOD, Félix Flores, señaló que, para poder hacer uso de la aplicación, previamente el cliente debe afiliarse a través de la Banca Digital BOD y configurar los nuevos límites de transacción. En caso de que el cliente posea más de una cuenta deberá indicar en la banca en línea la cuenta con la que desea utilizar el sistema de Pago Express BOD.

También por SMS

Los clientes del BOD también cuentan con la modalidad de Pago Express BOD vía SMS, que con sólo enviar un mensaje de texto, podrán realizar o recibir pagos de clientes de la entidad financiera o de otros bancos de manera inmediata y sin requerir el uso de un teléfono inteligente.

El cliente solo deberá enviar un mensaje al número 263, con la palabra “Pago”, seguido del número de cédula del cliente BOD; luego el número celular, número de cédula y código del banco correspondientes al beneficiario; y por último el monto.

“Este es un canal que brinda seguridad al momento de ejecutar sus operaciones porque el dinero se encontrará disponible en la cuenta del beneficiario de manera inmediata, siempre y cuando el emisor como el receptor del pago sean personas naturales afiliadas al sistema de pago móvil interbancario independientemente del banco de su elección”, destacó el vocero de la institución.

Recarga tu saldo con los cajeros del BOD

A través de los cajeros automáticos del BOD, el usuario podrá realizar recargas de salgo a líneas propias o terceros, de Digitel y Movistar a través de su completa red de cajeros automáticos ubicados en todo el territorio nacional.

Las personas que poseen línea Movistar, podrán recargar su saldo por un monto mínimo de Bs. S. 1.000, hasta un monto máximo de Bs. S. 6.000, en cambio los usuarios que deseen recargar su línea Digitel, podrán realizarlo con un monto mínimo de Bs. S. 500 y hasta un monto máximo de Bs. S. 10.000.

La recarga de saldo telefónico se realiza a través de la tarjeta de débito BOD o de cualquier otro banco. Es un servicio totalmente gratuito que el BOD ha creado para ofrecerle a todos los clientes del sistema bancario nacional una alternativa rápida y segura al momento de hacer este trámite, innovando diariamente en la creación de soluciones eficientes que permitan brindarle a sus clientes una experiencia única en cada una de sus plataformas.

