BANFANB lanzó sus propias tarjetas de crédito ante el bloqueo de MasterCard

CARACAS.- El banco estatal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banfanb, informó que logró emitir sus propias tarjetas de crédito ante el «bloqueo» de Mastecard, que el mes pasado suspendió su licencia a la entidad financiera.

«A un mes del bloqueo hacia nuestras tarjetas de crédito por parte de la empresa estadounidense Mastercard, seguimos adelante trabajando y comprometidos con nuestros clientes y nuestro país», publicó el banco en sus redes sociales, en las que también difundió la imagen de la tarjeta.

«La defensa de nuestros medios de pago es un acto de soberanía; no descansaremos para ejercerla y defenderla», aseguró el presidente del Banfanb, Darío Baute.

El gobierno «imperialista» de Estados Unidos, aseguró Baute, «quedó desenmascarado al presionar a Mastercard con sanciones malinterpretadas» del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los que Banfanb «no aparecía de manera taxativa».

«Esto dejó claro que son unos criminales que ajustan las leyes a placer», dijo.

Sanciones de Estados Unidos

En septiembre, el Banfanb y el Banco Agrícola de Venezuela recibieron una carta de la vicepresidenta de Franquicias e Integridad Legal de Mastercard, Vivian Baker, en donde se les comunicó que la suspensión de sus tarjetas obedecía a las medidas que tomó el Departamento del Tesoro por el embargo de las propiedades estatales venezolanas en Estados Unidos.

