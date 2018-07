Barquisimeto,Venezuela: ATROZ! Asesinan a sacerdote para robarle su vehículo

Para robarle la camioneta en donde se desplazaba, fue asesinado de dos tiros el sacerdote Irailuis José García Escobar, en la entrada de la casa parroquial Nuestra Señora de Fátima, específicamente en la urbanización Santa Isabel, al oeste de la ciudad de Barquisimeto.

En el traslado hacia el Hospital Pastor Oropeza, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, falleció el padre, quien además era el coordinador de los sacerdotes en la zona pastoral Divina Pastora.

Oswaldo Araque, vicario general de la Arquidiócesis de Barquisimeto, expresó su profundo pesar por la muerte del padre Iraluis, conocido como un sacerdote “bastante integrado con la comunidad y con gran celo pastoral”.

