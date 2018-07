¡BATACAZO! Rusia elimina a España en los penales y está en cuartos de final

La magia y tragedia de los penales le sonrió a la selección de Rusia, que este domingo se impuso 4-2 en la tanda de penales contra España y avanzó a los cuartos de final de su Mundial. Ambas selecciones habían empatado 1-1 tras los 120 minutos reglamentarios.

El portero Ígor Akinfeev, recordado por su grave fallo en Brasil 2014 ante Corea del Sur, se convirtió en el héroe de los soviéticos al tapar dos penales durante la tanda. Lanzándose hacia su izquierda detuvo el balón de Koke y, posteriormente, lo hizo con los pies ante Iago Aspas. Los anfitriones fueron perfectos en sus ejecuciones: cuatro de cuatro además del convertido en el primer tiempo del juego disputado en Estadio Olímpico Luzhnikí.

Apenas a los 4 minutos de juego, el central Ignashevich marcó en propia puerta para darle la ventaja a los ibéricos. Parecía ser un trámite para España, que era clara favorita al título mundial. Pero el empate de Rusia llegó al 42′ con una mano de Gerard Piqué, quien alzó su brazo en un tiro de esquina y terminó tocando el esférico. Dzyuba se paró ante David De Gea y finiquitó el gol.

Durante 90 minutos y 30 más de prórroga, ambos cuadros no pudieron romperse nuevamente el arco, por lo que los penales entraron en acción por primera vez en la Copa del Mundo. Smolov, Ignashevich, Golovin y Cheryshev no fallaron en sus intentos, al igual que Iniesta, Gerard Piqué y Sergio Ramos. Solo Koke, del Atlético de Madrid, y Iago Aspas, del Celta, fueron víctimas de la visión de Akinfeev.

Luego de siete enfrentamientos en su historia, Rusia sigue sin vencer a España, al menos en el tiempo reglamentario (cuatro triunfos y tres empates). Era la primera oportunidad que lo hacían en una cita mundialista.

El equipo anfitrión de la Copa ahora espera rival para los cuartos de final y saldrá del ganador en el duelo entre Croacia y Dinamarca.

