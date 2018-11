BBC coloca a María Corina Machado y Valentina Quintero entre las 100 mujeres más influyentes del mundo

LONDRES, INGLATERRA.- La BBC publicó el 19 de noviembre una lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo para 2018, una lista que incluye líderes, emprendedores, pioneras y damas que ejercen como heroínas del día a día. Lo importante de esta tabla es que dos mujeres venezolanas se encuentran entre este centenar de personas que laboran para transformar el mundo en un ligar mejor.

El ranking cuenta con mujeres de más de 60 países alrededor del mundo, así como que contemplaron las edades entre 15 a los 94 años de edad. La lista está ordenada en orden alfabético por nombre, profesión, país de nacimiento y biografía.

En el caso de Venezuela, en el lugar 52 se sitúa la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, que el medio británico define como: “líder política quien ha encabezado una campaña para salvaguardar los procesos democráticos en Venezuela”.

Mientras que en el puesto 77, está la periodista Valentina Quintero, “quien se ha dedicado a mostrar cada rincón de Venezuela, escribiendo y presentando en programas de televisión sobre turismo y temas ambientales”.

Machado y Quintero están en la misma selección que incluye a la escritora peruana Isabel Allende y Chelsea Clinton, la hija del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

