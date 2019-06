BCV agrega tres nuevos billetes al Cono Monetario

CARACAS.- De acuerdo al ente, Como parte del proceso de ampliación del Cono Monetario vigente, medida impulsada por el Banco Central de Venezuela (BCV), a partir del 13 de junio de 2019, tres nuevos billetes se incorporarán a la actual familia de especies monetarias, con la finalidad de hacer más eficiente el sistema de pagos y facilitar las transacciones comerciales.

Las nuevas piezas de Bs. 10.000, Bs. 20.000 y de Bs. 50.000, que comenzarán a circular paulatinamente, vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional.

NOTA DE PRENSA , BCV

