BCV: Sistema de Mercado Cambiario funcionará de lunes a viernes

El Banco Central de Venezuela (BCV) anuncia que, a partir de este lunes 04 de febrero de 2019, el Sistema de Mercado Cambiario operará de lunes a viernes.

De esta manera, las personas naturales y el empresariado nacional podrán transar diariamente sus divisas a través de este mecanismo basado en la libre convertibilidad de la moneda en todo el país.

Desde el pasado martes 29 de enero, el BCV puso en marcha una política activa de intervención en el mercado cambiario con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio. Con ello, se busca el equilibrio en materia monetaria y detener la hiperinflación.

