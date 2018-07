Bélgica quiere ser la revelación del Mundial RUSIA 2018

Bélgica quiere ser la revelación del mundial

El Mundial Rusia 2018 se está acercando a su final y cada vez se pone más emocionante y también más difícil para los equipos. Es así como este viernes, 06 de julio, a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela, la Arena Kazán de la ciudad homónima recibirá el encuentro entre Brasil y Bélgica. La canarinha venció a México en un duelo que fue duro, pero que dominó casi en su totalidad, la verdeamarela busca el hexacampeonato. Por otro lado, la selección belga llegó arrasando en su grupo y fue una de las selecciones que más marcó goles, muchos dicen que es la mejor generación de futbolistas belgas. Según las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate en tiempo reglamentario entre estos dos equipos es visto como improbable y que se produzca, se paga a +240.

La selección de Bélgica ha demostrado por qué es la tercera del ranking FIFA y por qué fue cabeza de grupo en el sorteo que definió el destino de las selecciones. Los belgas han tenido una actuación arrolladora en este campeonato. En el primer encuentro de su grupo, vencieron con contundencia a la modesta Panamá 3-0 y en el segundo le ganó a Túnez 5-2, para luego lograr el liderato del grupo al derrotar a Inglaterra 1-0. Tanto en este mundial como en amistosos anteriores, Bélgica ha demostrado ser una selección goleadora, ofensiva, por lo que Brasil deberá apretar su defensa si no quiere recibir goles belgas.

En su duelo de octavos de final, Bélgica vivió su primer susto, ya que en pocos minutos del segundo tiempo sufrió dos goles de una selección japonesa que sabía que no era favorita, pero que quería seguir sorprendiendo y demostrando un fútbol organizado. No obstante, los belgas demostraron su calidad, no se desesperaron y salieron a buscar el resultado y fue así como en menos de 6 minutos lograron convertir los dos goles con los que empataron el duelo. En los minutos finales del descuento, Nacer Chadli fue el héroe de los europeos y marcó el gol que sentenció el pase a los cuartos de final. Para los sitios de apuestas deportivas, a pesar de ser un duelo bastante parejo, Bélgica no es favorita para llevarse la victoria, y que lo logre se paga a +250.

Por otro lado, la selección brasileña llega a los cuartos de final con la tranquilidad de haber recibido apenas 1 gol en 4 enfrentamientos de este mundial, lo que demuestra que su gran arma es la defensa. No es una selección brasileña de marcadores abultados, pero ha conseguido los resultados deseados mostrando un buen fútbol, propio de una selección pentacampeona.

En su encuentro de octavos de final, sufrió un poco en los primeros minutos ante una selección de México que llegó presionando con fuerza, pero que luego cedió y dejó el dominio del juego a la selección amazónica. En el segundo tiempo vinieron los goles de Neymar (en el minuto 51) y de Firmino (en el minuto 89) que sentenciaron el encuentro. Ante Bélgica, Brasil debe reforzar aún más su sólida defensa y continuar mostrando el trabajo colectivo que han venido haciendo en los últimos juegos. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, Brasil es la favorita para llevarse el triunfo ante Bélgica, y que lo logre se paga a +110.

Bélgica quiere ser la revelación del Mundial RUSIA 2018 was last modified: by

Loading...

Bélgica quiere ser la revelación del Mundial RUSIA 2018

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):