Según Reuters la empresa Bernhard Schulte Shipmanagement busca confiscar tanqueros de PDVSA para cobrar deuda

La empresa naviera Bernhard Schulte Shipmanagement, BSM, emprendió acciones para detener legalmente tres tanqueros de Pdvsa y cobrar con ello una deuda acumulada por servicios prestados a la petrolera estatal, informó Reuters.

“Debido a los sustanciales honorarios adeudados a BSM por parte de los propietarios, hemos introducido arrestos sobre tres de los tanqueros, el Arita en Singapur y el Parnaso y el Río Arauca, ambos en Lisboa, Portugal”, dijo una carta distribuida internamente por BSM este mes.

BMS opera 13 de los 32 tanqueros que posee la estatal petrolera venezolana y 2 grandes embarcaciones que son propiedad conjunta de Pdvsa y PetroChina. En marzo, BMS comenzó a retirar tripulación de los petroleros para reducir su exposición a Venezuela y luego devolvió algunos de ellos a la compañía.

La deuda de PDV Marina con BSM en el ámbito mundial a finales de 2018 ascendía aproximadamente a 15 millones de dólares, según una fuente de la compañía y otro documento visto por Reuters a principios de este año.

Debido a la caída de la producción petrolera y un limitado flujo de caja, Pdvsa ha enfrentado problemas para cumplir con sus deudas. Esa situación ha ocurrido incluso antes de que Estados Unidos impusiera sanciones contra la compañía en enero.

Con información de Reuters

