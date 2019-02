Billy Six,Periodista alemán detenido en Venezuela inició huelga de hambre

CARACAS.- Vigilado por el Sebin y sin respuestas a su caso, el periodista alemán, Billy Six inició una nueva huelga de hambre, para exigir su liberación inmediata, informó la ONG Espacio Público.

Este comunicador fue puesto en detención, el pasado 17 de noviembre en la Península de Paraguaná, estado Falcón y se le imputó ante un Tribunal Militar la presunta comisión de los delitos rebelión, espionaje y violación de zonas de seguridad.

La organización denunció que fue a su audiencia “sin poder escoger una defensa privada”, lo cual implica una violación al debido proceso.

De igual forma, expresó su rechazo a que “el Estado insista en la aplicación de la jurisdicción militar a civiles, hecho que vulnera el debido proceso y somete al periodista Six a un sistema de justicia vinculado al Ejecutivo”, como publicó en un comunicado

