Bleiquel colina Consigue Medalla de oro para venezuela en los Sudamericanos 2019

El pasado 07 de septiembre se llevo a cabo en la casa de la cultura en quito ecuador el 45 campeonato sudamericanos de fisicoculturismo y fitness 2019 donde el Atleta venezolano Bleiquel colina obtuvo el 1er lugar en la categoría Men physique trayéndonos a venezuela medalla de Oro donde más 500 atletas dijeron presente en una de las competencias más importantes del Fisicoculturismo y el mundo del Fitness.

“Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he podido vivir. Representar a VENEZUELA en una competencia internacional me llena el corazón de un gran orgullo” dijo el venezolano

El venezolano tuvo Varios meses de preparación que compartió a través de sus redes sociales para representar a nuestro país en los juegos sudamericanos donde desde que su Arribo a ecuador siempre fue uno de los Favoritos

Recordemos que el pasado mes de Junio Colina , obtuvo el título Nacional de Men Physique de la Federación Venezolana De Fisicoculturismo y desde ese entonces comenzó su preparación para su competencia internacional.

Actualmente bleiquel se encuentra en una etapa de Of Season Realizando unos estudios de Ingles fuera del país para continuar la preparación de competencias posteriores a el próximo año para seguir dejando el nombre de venezuela en Alto .

Para saber mas pueden visitar sus redes sociales :

@bleiquelphoto

Nota de prensa :

Joseph Daniel Herrera

Vp Sport Magazine

