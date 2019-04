Bolton: EEUU busca convencer a Rusia para que deje de apoyar a Maduro

El gobierno de Donald Trump busca persuadir al Kremlin para que deje de apoyar a Nicolás Maduro, señaló en una entrevista el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien agregó que el líder venezolano permanece en el poder solo gracias al respaldo de Cuba.

También advirtió que sería un “gran error hacer algo” para dañar a cualquiera de los 40.000 a 45.000 estadounidenses en el país o reprimir con mayor dureza a la oposición política encabezada por el líder del parlamento, Juan Guaidó.

Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Guaidó como un líder de Venezuela y el gobierno de Trump presiona a Maduro para que deje el poder mediante el endurecimiento de sanciones a funcionarios de gobierno, exportaciones de petróleo y otros sectores de la economía, reseñó la agencia Bloomberg.

El mandatario también presionó a Cuba al anunciar que los ciudadanos estadounidenses que huyeron del régimen de Castro pueden demandar a compañías extranjeras que hayan hecho uso de antiguas propiedades en la isla.

“Si se pudiera usar una varita mágica y sacar a los cubanos de Venezuela, Maduro caería casi simultáneamente”, aseguró Bolton a Bloomberg News antes de un discurso en Miami sobre la campaña estadounidense para derrocar a Maduro. “Eso es lo que realmente lo mantiene en el poder”.

Rusia y China “están cubriendo sus apuestas en Venezuela”, aseveró Bolton. “Creo que es un indicio de que ven sus inversiones en peligro si respaldan a Maduro de manera inequívoca”.

